Экономист Лобода: самозапрет на кредиты поможет обезопаситься от мошенников

С 1 марта 2025 года россияне получат право устанавливать самозапрет на взятие кредитов. Эта мера станет важным шагом в борьбе с мошенниками, заявил экономист, директор по коммуникациям BitRiver Андрей Лобода в разговоре с «Газетой.Ru» .

Если вам действительно потребуется денежный займ, вы сможете временно отозвать самозапрет, а позже вновь его активировать. Сделать это можно онлайн через портал «Госуслуги».

Кроме того, важно следить за кредитной историей. При обнаружении мошеннического займа необходимо сразу же обратиться в полицию, добавил специалист.