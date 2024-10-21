Экономист Лобода: самозапрет на кредиты поможет обезопаситься от мошенников

С 1 марта 2025 года россияне получат право устанавливать самозапрет на взятие кредитов. Эта мера станет важным шагом в борьбе с мошенниками, заявил экономист, директор по коммуникациям BitRiver Андрей Лобода в разговоре с «Газетой.Ru».
Если вам действительно потребуется денежный займ, вы сможете временно отозвать самозапрет, а позже вновь его активировать. Сделать это можно онлайн через портал «Госуслуги».
Кроме того, важно следить за кредитной историей. При обнаружении мошеннического займа необходимо сразу же обратиться в полицию, добавил специалист.
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