Весеннее обновление. С 1 марта в России изменятся выплаты для пенсионеров: что нужно знать
Перерасчет пенсий для отдельных категорий россиян состоится в марте 2026 года. Повышение коснется не всех получателей выплаты, а лишь тех, чей статус изменился в феврале. Подробности — в материале 360.ru.
Кто получит прибавку с 1 марта
Увеличений пенсий весной ждет две группы россиян:
- пенсионеры, которым исполнилось 80 лет в феврале 2026 года. Для них фиксированную выплату удвоят;
- лица, которые в феврале 2026 года впервые получили I группу инвалидности. Им произведут такой же перерасчет.
Фиксированная выплата представляет собой базовую часть страховой пенсии, гарантированную государством. Ее размер с 1 января 2026 года составляет 9584,69 рубля после индексации на 7,6%. После удвоение она достигнет 19 169,38 рубля.
Интересно
Растет именно фиксированная часть выплаты, а не вся сумма пенсии. Повышение происходит единожды.
Пенсионерам старше 80 лет полагается дополнительная ежемесячная надбавка за уход в размере 1413,86 рубля. Помогать может любой человек, необязательно родственник.
Когда ждать повышения пенсии
Перерасчет пенсии производится автоматически, прибавка появится уже в мартовской выплате. Заявление подавать не требуется.
Чтобы уточнить информацию о конкретной ситуации, рекомендуется свериться с данными в личном кабинете на сайте «Госуслуги» иди в отделении Социального фонда России по месту жительства.
Изменения в законах, которые коснуться пенсионеров
С 1 марта 2026-го в России вступят в силу изменения, касающиеся оплаты ЖКУ. Новшества ускорят процесс оплаты и сократят число просрочек, рассказа Life.ru юрист Лилия Ширяева.
Срок оплаты перенесут с 10-го на 15-й день месяца. Платежные документы будут отправлять собственникам не позднее пятого числа.
«Эти изменения направлены на то, чтобы у пенсионеров было больше времени для оплаты ЖКУ и они могли лучше планировать свой бюджет. Кстати, в этом году вступает в силу много новшеств, которые затрагивают выплаты пенсий», — уточнила Ширяева.
Интересно
С 1 апреля 2026 году планируется индексация социальных пенсий. Они назначаются тем, у кого нет права на страховую пенсию, детям, потерявшим одного или обоих родителей и инвалидам.
«Социальную доплату к пенсии в регионах с высоким прожиточным минимумом назначают автоматически — без заявления»
СФР анализирует данные и видит, что доход пенсионера стал ниже прожиточного минимума. Если россиянин на пенсии устраивается на работу или в каком-то месяце его доход оказывается выше минимума, выплату приостанавливают.
По словам юриста, льготы и доплаты на региональном уровне могут различаться в зависимости от субъекта России.
Какие пенсии выросли с 1 февраля
После индексации с 1 февраля 2026 года ежемесячная денежная выплата инвалидам увеличилась до 3,5-6,2 тысячи рублей в зависимости от установленной группы.
Выплата участникам Великой Отечественной войны теперь составляет 6,6 тысячи рублей. Пособие Героям Труда после индексации составило до 76,5 тысячи рублей. Выплата Героям России и СССР — до 103 тысяч рублей в месяц.
Всего с 1 февраля проиндексировали свыше 40 видов пособий и мер поддержки. Самой многочисленной категорией, которую коснулась прибавка, стали получатели ежемесячных выплат: ветераны боевых действий, инвалиды, чернобыльцы, участники ВОВ и Герои России и Труда.