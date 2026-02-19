19 февраля 2026 19:33 Весеннее обновление. С 1 марта в России изменятся выплаты для пенсионеров: что нужно знать 0 0 0 Фото: Konstantin Kokoshkin/Global Look Press / www.globallookpress.com Деньги

Пенсия

Пенсионеры

Выплаты в России

Перерасчет пенсий для отдельных категорий россиян состоится в марте 2026 года. Повышение коснется не всех получателей выплаты, а лишь тех, чей статус изменился в феврале. Подробности — в материале 360.ru.

Кто получит прибавку с 1 марта Увеличений пенсий весной ждет две группы россиян: пенсионеры, которым исполнилось 80 лет в феврале 2026 года. Для них фиксированную выплату удвоят;

лица, которые в феврале 2026 года впервые получили I группу инвалидности. Им произведут такой же перерасчет. Фиксированная выплата представляет собой базовую часть страховой пенсии, гарантированную государством. Ее размер с 1 января 2026 года составляет 9584,69 рубля после индексации на 7,6%. После удвоение она достигнет 19 169,38 рубля.

Интересно Растет именно фиксированная часть выплаты, а не вся сумма пенсии. Повышение происходит единожды.

Пенсионерам старше 80 лет полагается дополнительная ежемесячная надбавка за уход в размере 1413,86 рубля. Помогать может любой человек, необязательно родственник.

Фото: Медиасток.рф

Когда ждать повышения пенсии Перерасчет пенсии производится автоматически, прибавка появится уже в мартовской выплате. Заявление подавать не требуется. Чтобы уточнить информацию о конкретной ситуации, рекомендуется свериться с данными в личном кабинете на сайте «Госуслуги» иди в отделении Социального фонда России по месту жительства.

Фото: Медиасток.рф

Изменения в законах, которые коснуться пенсионеров С 1 марта 2026-го в России вступят в силу изменения, касающиеся оплаты ЖКУ. Новшества ускорят процесс оплаты и сократят число просрочек, рассказа Life.ru юрист Лилия Ширяева. Срок оплаты перенесут с 10-го на 15-й день месяца. Платежные документы будут отправлять собственникам не позднее пятого числа. «Эти изменения направлены на то, чтобы у пенсионеров было больше времени для оплаты ЖКУ и они могли лучше планировать свой бюджет. Кстати, в этом году вступает в силу много новшеств, которые затрагивают выплаты пенсий», — уточнила Ширяева.

Интересно С 1 апреля 2026 году планируется индексация социальных пенсий. Они назначаются тем, у кого нет права на страховую пенсию, детям, потерявшим одного или обоих родителей и инвалидам.

«Социальную доплату к пенсии в регионах с высоким прожиточным минимумом назначают автоматически — без заявления» СФР анализирует данные и видит, что доход пенсионера стал ниже прожиточного минимума. Если россиянин на пенсии устраивается на работу или в каком-то месяце его доход оказывается выше минимума, выплату приостанавливают. По словам юриста, льготы и доплаты на региональном уровне могут различаться в зависимости от субъекта России.

Фото: Медиасток.рф

Какие пенсии выросли с 1 февраля После индексации с 1 февраля 2026 года ежемесячная денежная выплата инвалидам увеличилась до 3,5-6,2 тысячи рублей в зависимости от установленной группы. Выплата участникам Великой Отечественной войны теперь составляет 6,6 тысячи рублей. Пособие Героям Труда после индексации составило до 76,5 тысячи рублей. Выплата Героям России и СССР — до 103 тысяч рублей в месяц. Всего с 1 февраля проиндексировали свыше 40 видов пособий и мер поддержки. Самой многочисленной категорией, которую коснулась прибавка, стали получатели ежемесячных выплат: ветераны боевых действий, инвалиды, чернобыльцы, участники ВОВ и Герои России и Труда.