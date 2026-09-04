Сегодня 07:45 Цифровой рубль пришел на маркетплейсы. Как платить на Wildberries, Ozon и «Яндекс Маркете» Экономист Китайчук оценил удобство оплаты цифровым рублем на маркетплейсах Эксклюзив

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На Wildberries, Ozon и «Яндекс Маркете» появилась оплата цифровыми рублями. 360.ru разбирался, как работает новый способ расчетов, чем он отличается от карты и СБП, что будет с кешбэком и какие вопросы пока остаются к возврату покупок.

Цифровой рубль появился на маркетплейсах Крупнейшие российские маркетплейсы начали предлагать покупателям еще один способ расчета. Возможность оплатить заказ цифровыми рублями появилась на Wildberries, Ozon и «Яндекс Маркете». При оформлении покупки среди доступных вариантов необходимо выбрать оплату цифровым рублем Банка России. Массовое внедрение новой формы российской валюты началось 1 сентября. При этом фактическая доступность сервиса для конкретного человека может зависеть от банка, версии его приложения и устройства, которым он пользуется. Цифровой рубль существует наряду с наличными и привычными безналичными деньгами. Главное отличие заключается в том, где находится счет. Цифровой кошелек открывается непосредственно на платформе Банка России, а коммерческие банки предоставляют своим клиентам доступ к нему через приложения и интернет-банки. Для оплаты используется универсальный QR-код. После его сканирования покупатель может выбрать подходящий способ расчета — в том числе цифровой рубль, СБП или банковский платежный сервис.

Фото: Maksim Konstantinov/Global Look Press / www.globallookpress.com

Чем такая покупка отличается от оплаты картой

С точки зрения покупателя принципиально нового платежного сценария не возникает. Выбрав товар и перейдя к оплате, человек указывает цифровой рубль в качестве способа расчета, после чего средства списываются с его цифрового кошелька. Банкир и финансист-международник Виталий Китайчук в разговоре с 360.ru отметил, что для пользователя сама операция не должна сильно отличаться от уже знакомых способов оплаты. «Операционно практически ничем. Это просто новые технологические рельсы для внутренних операций», — объяснил он. При этом цифровой кошелек не является счетом конкретного коммерческого банка. Учет цифровых рублей и операции с ними происходят на платформе ЦБ, а банк фактически обеспечивает своему клиенту доступ к этой инфраструктуре. Для физических лиц операции с цифровыми рублями бесплатны. При этом действует ограничение на пополнение цифрового кошелька со своего обычного банковского счета: из одного банка таким образом можно переводить до 300 тысяч рублей в месяц. После поступления денег на цифровой кошелек дополнительных лимитов на распоряжение ими на платформе ЦБ не предусмотрено.

Фото: РИА «Новости»

Есть ли смысл менять карту или СБП на цифровой рубль

Для рядового покупателя выгода пока не столь очевидна. Оплата через СБП также может обходиться без комиссии, а банковские карты дополнительно предлагают привычные программы лояльности. Одно из наиболее заметных отличий от банковской карты — отсутствие привычного банковского кешбэка. Цифровой кошелек не является депозитным или карточным продуктом банка, поэтому проценты на остаток по нему также не начисляются. При этом отсутствие банковского кешбэка само по себе не означает автоматической отмены скидок конкретного магазина или маркетплейса. Условия собственных программ лояльности определяют сами торговые площадки. 360.ru направил запросы в Wildberries, Ozon и «Яндекс Маркет» с просьбой уточнить особенности оплаты цифровыми рублями, начисления скидок и бонусов, а также процедуры возврата средств.

Фото: Медиасток.рф

Как вернуть цифровые рубли за товар

Именно возврат денег остается одним из наиболее важных практических вопросов для покупателей. В обычной ситуации логично ожидать возврата средств тем же способом, которым была оплачена покупка. Китайчук также считает, что цифровой рубль должен работать в обе стороны. «Как пользователь может оплатить, так и вернуть средства. Но все это будет делаться через реестр Центробанка. Сами банки выступают в роли площадки, которая является носителем клиента, но они не являются носителем реестра данных», — сказал эксперт. Однако детально описывать конкретную процедуру возврата на Wildberries, Ozon и «Яндекс Маркете» пока преждевременно. В имеющихся у 360.ru данных нет официальных разъяснений площадок о том, сколько занимает такой возврат и какие действия необходимо совершить покупателю. Еще сложнее ситуация, если после покупки человек закрыл счет цифрового рубля. 360.ru запросил разъяснение у торговых площадок.

Фото: Svetlana Vozmilova/Global Look Press / www.globallookpress.com

Почему с iPhone все сложнее

Отдельная проблема возникла у владельцев iPhone. На старте массового внедрения цифрового рубля доступ к нему через банковские приложения на iOS оказался ограничен. Как сообщали «Ведомости», банки столкнулись с трудностями при распространении обновленных приложений с поддержкой новой платежной функции. Для Android необходимые решения уже существуют, тогда как с iOS ситуация сложнее Генеральный директор студии разработки игр Appfox Вячеслав Богаткин в беседе с Hi-Tech Mail отметил, что речь не идет о запрете цифрового рубля со стороны Apple как отдельной технологии. «Проблема в другом: интеграция с платформой ЦБ, использование российских средств криптографической защиты и характерные сетевые обращения делают приложение гораздо легче распознаваемым», — объяснил он. Дополнительную сложность создает то, что приложения ряда крупных российских банков недоступны в App Store из-за санкций. «Возникает довольно странная ситуация: новый платежный инструмент формально доступен, но возможность воспользоваться им зависит от операционной системы телефона», — отметил Богаткин. В зависимости от банка альтернативой может стать веб-версия интернет-банка либо использование устройства на Android. Банк России, со своей стороны, указывает, что владельцы устройств на iOS смогут работать с цифровым рублем, если установленная версия приложения конкретного банка поддерживает соответствующий функционал.

Фото: Belkin Alexey/news.ru / www.globallookpress.com

Запуск оказался не для всех одинаковым