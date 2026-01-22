Цены в кафе могут вырасти на 5% из-за «закона об ограничении англицизмов»

Рост цен в кафе и ресторанах может ускориться на фоне дополнительных издержек, связанных с вступлением в силу закона о защите русского языка, известного как «закон об ограничении англицизмов». Участники рынка предупреждают, что необходимость менять вывески, меню и элементы оформления способна привести к подорожанию услуг общепита в среднем на 5% и выше, сообщил Mash .

Дополнительные расходы для бизнеса

С 1 марта 2026 года вся публичная информация в заведениях — от указателей и табличек до названий блюд в меню — должна быть представлена на русском языке. Иностранные слова допускаются в виде дублирования, а использование латиницы без регистрации в качестве товарного знака окажется под запретом.

По оценкам владельцев заведений, перевод и замена визуальных элементов потребуют заметных вложений: самые существенные расходы придутся на внешнее оформление, посуду и фирменный мерч. В регионах затраты одной кофейни могут составить сотни тысяч рублей, в крупных городах — еще больше. Эти расходы бизнесу, как правило, приходится закладывать в цены.

Рынок общепита под давлением

Дополнительное давление на рынок общепита накладывается на уже непростую ситуацию в отрасли. По данным Baza, в Москве фиксируется одна из самых масштабных волн закрытий ресторанов и баров за последние годы — сопоставимая разве что с периодом пандемии. Только за первый неполный месяц года работу прекратили десятки заведений, а по итогам года их число может исчисляться сотнями.

Спрос снижается, маржа сжимается

Рестораторы отмечают, что кризис начался еще во второй половине 2024 года на фоне снижения спроса: для многих посетителей походы в кафе и рестораны стали менее доступными. Одновременно выросли издержки бизнеса — в том числе из-за подорожания поставок и изменений налоговой нагрузки.

Возможности компенсировать эти расходы за счет повышения цен ограничены: клиенты чувствительны к подорожанию и могут просто отказаться от посещений. В результате маржинальность заведений сокращается, а часть игроков уходит с рынка.

Закон о защите русского языка формально не затрагивает фирменные наименования и товарные знаки, однако распространяется на вывески, витрины и информационные материалы. Госдума приняла документ во втором и третьем чтениях 17 июня.