Указатели и вывески в России с марта 2026 года должны переводить на русский язык

Закон об использовании русского языка в публичном пространстве начнет действовать с 1 марта 2026 года, указатели должны будут переводить. Об этом заявила глава комитета ГД по культуре Ольга Казакова в беседе с РИА «Новости» .

По ее словам, закон предусматривает два серьезных изменения.

«Первое касается сферы торговли. В закон „О защите прав потребителей“ внесены дополнения, касающиеся информации, размещенной для публичного ознакомления на вывесках, указателях, табличках», — сказала Казакова.

Указатели «вход/выход», «цена», «открыто/закрыто», «касса» и другие обязательно должны быть написаны на русском языке. В некоторых случаях их можно будет продублировать на языках народов России. Также будет возможность перевести на иностранные языки.

При этом изменения не коснутся сферы торговых знаков и фирменных названий.

