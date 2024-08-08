Сегодня 15:39 ЦБ увидел признаки замедления роста экономики. Почему это произошло? Финансист Бархота объяснил возможные признаки замедления роста экономики России 0 0 0 Фото: РИА «Новости» Деньги

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Банк России впервые отметил признаки замедления несбалансированного роста экономики страны. Является ли это следствием торможения спроса или же усиления ограничений со стороны предложения — пока неясно, уточнили в регуляторе. С чем могут быть связаны происходящие процессы, разбирался 360.ru

Что говорят аналитики ЦБ Резюме обсуждения ключевой ставки 26 июля Центробанк опубликовал в среду, 7 августа. В нем аналитики регулятора указали на первые признаки некоторого замедления роста экономики страны. На появление их в июне-июле, по словам специалистов, указывают оперативные данные и результаты опросов. При этом пока в ЦБ не дают ответа, стали ли эти сигналы результатом торможения внутреннего спроса или же усиления ограничений в части производственных возможностей и трудовых ресурсов.

Фото: РИА «Новости»

Также в резюме отметили сохранение высоких темпов кредитования в стране, но вместе с тем в регуляторе ожидают, что на них повлияет как повышение ключевой ставки, так и факторы, не зависящие от денежно-кредитной политики (ДКП). Среди них, например, субсидирование кредитов (тут речь идет и о сокращении льготной ипотеки в России), отмена регуляторных послаблений для банков и принятые макропруденциальные меры. Замедлить инфляцию в Центробанке надеются не только посредством жесткой ДКП, но и за счет сокращения влияния так называемых автономных факторов. В частности, речь идет о снижении объема субсидирования кредитования в рамках льготных программ.

Интересно По прогнозу ЦБ, ВВП России в третьем квартале этого года продолжит замедляться под влиянием нарастающих эффектов от жестких денежно-кредитных условий. Основным драйвером роста по-прежнему будет высокий потребительский и инвестиционный спрос. По прогнозу ЦБ, ВВП России в третьем квартале этого года продолжит замедляться под влиянием нарастающих эффектов от жестких денежно-кредитных условий. Основным драйвером роста по-прежнему будет высокий потребительский и инвестиционный спрос.

Почему мог замедлиться рост экономики Если в ЦБ пока не дают ответа на вопрос, с чем связаны признаки замедления, эксперт финансового рынка Андрей Бархота убежден, что здесь нужно говорить о прямой связи между уровнем ключевой ставки, инфляцией и состоянием экономического роста. «За повышением ключевой ставки следует снижение предложения денег, снижение монетизации экономики. В такой ситуации мы видим фактически сжатие не только денежной массы, но и потребительского спроса, а снижение последнего порождает корректировки в планах по выпуску и совокупному предложению, что, естественно, влияет на экономический рост — замедляется валовый выпуск и валовое накопление или инвестиции», — подчеркнул специалист в беседе с 360.ru.

Фото: РИА «Новости»

Кроме того, продолжил Бархота, при росте ключевой и вообще процентных ставок в экономике, появляется вероятность роста издержек предприятий и производителей в связи с обслуживанием долга. «То есть они получают кредиты по более высоким ставкам, отсюда возникает рост финансовой нагрузки у предприятий. И они вынуждены ежемесячно для обслуживания долга платить больше. Они, естественно, пытаются перевести это на готовую продукцию», — пояснил эксперт. По итогу, по его словам, может происходить подорожание конечной продукции предприятий, что влечет за собой инфляцию издержек.

Фото: РИА «Новости»

«Таким образом, рост процентных ставок ведет к росту долга, а рост долга предприятия пытаются перевести на конечного потребителя, — указывает Бархота. — И в этой связи возникает вот этот двойной механизм замедления экономического роста. С одной стороны, сжатие потребительского спроса, а с другой стороны — рост издержек и сложности по производству новой продукции или увеличению выпуска». С учетом этих факторов, по оценке специалиста, замедление экономического роста может быть следствием повышения ключевой ставки ЦБ. Сейчас она установлена на уровне 18%. При этом, отметил он, часто ситуацию пытаются интерпретировать с позиции рынка труда и дефицита рабочей силы, указывая на сильный кадровый голод, в силу которого предприятия постоянно вынуждены повышать заработную плату работникам.

Фото: РИА «Новости»

Складывается впечатление, что, раз зарплаты растут, отсюда возникает рост покупательной способности домохозяйств России. А если люди могут платить больше, то значит и цены можно повышать, а отсюда происходит и рост инфляции, уточнил Бархота. Однако такое рассуждение, по его оценке, не следует считать полностью справедливым, потому что доходы постоянно растут не у всех групп населения. «Поэтому объяснение происходящего сквозь призму дефицита рынка труда — это от лукавого. То есть это может выглядеть словно бы и убедительно, но в экономике этот эффект очень сильно ослаблен, смазан неравномерностью роста доходов среди населения среди разных профессий», — добавил собеседник 360.ru.

Фото: РИА «Новости»

На фоне этого вероятной причиной замедления экономического роста, по мнению Бархоты, выступает рост процентных ставок, а не сложности с кадрами. Отдельно эксперт отметил, что противостоять инфляции следовало бы через увеличение объемов выпуска продукции. «Дело в том, что когда на рынке появляется больше товаров и услуг, их объем нарастает, то цена всегда снижается, а снижение цен означает улучшение покупательной способности рубля и снижение инфляции», — указал специалист.

Фото: РИА «Новости»

Но этот подход, по его словам, требует более сложных манипуляций, изобретения налоговых и инвестиционных стимулов, создания аналога планового хозяйства, когда предприятию спускаются планы по выпуску продукции. «Путь повышения ключевой ставки, на мой взгляд, не дает результатов, потому что ставка остается высокой уже продолжительное время, экономика уже адаптировалась. И новые повышения особенно никак не влияют на показатели инфляции», — заключил Бархота.