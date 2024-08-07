Эксперт по маркетингу Шикин объяснил высокую закредитованность россиян ожиданием повышения ключевой ставки

Заместитель директора по маркетингу Национального бюро кредитных историй Владимир Шикин в беседе с ИА НСН назвал причины рекордного объема кредитов у россиян.

По словам эксперта, до 1 июля этого года граждане набирали кредиты на фоне ожидания их удорожания и ожидания повышения ключевой ставки. Также на закредитованность повлияли слухи об ожидающемся сокращении госпрограмм.

«Основной темп прироста в первом полугодии был в ипотечном кредитовании. <…> Многие стремились заскочить в последний вагон паровоза», — сказал Шикин.

Он добавил, что последнее повышение ключевой ставки должно сократить количество желающих получать кредиты.

Ранее СМИ писали, что на начало июля совокупный объем ссуд населения достиг 37 триллионов рублей.