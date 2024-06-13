14 июня 2024 00:21 Трудности перевода. Как не потерять деньги в киргизских банках после санкций США Финансовый советник Хайдер назвала временными трудности с денежными переводами 0 0 0 Фото: Pxhere Деньги

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Ряд банков Киргизии ограничил денежные переводы в Россию и из нее. В связи с волатильностью курса и возможными резкими колебаниями валютного рынка кредитные организации ввели ограничение по рублевым счетам и картам. Как теперь быть россиянам, которые сейчас находятся на отдыхе за границей — в материале 360.ru.

Что сказали в банках Киргизии об ограничениях Работу с российскими системами денежных переводов приостановил Mbank, однако все средства клиентов на рублевых счетах остались в полной сохранности, сообщил «Интерфакс». «Клиенты банка могут снять денежные средства в филиалах банка, ограничений на снятие российских рублей в кассах нет. К тому же для клиентов банка открыта возможность передачи электронных сообщений по финансовым операциям в рублях на российские карты», — отметили в организации. Банк «Компаньон» сообщил, что в его приложении по техническим причинам недоступны отправка и получение переводов в рублях и по системе «Юнистрим». По данным РСК Банка, не работают системы переводов «Золотая Корона», «Сбербанк онлайн», Contact и Astrasend. В Кыргызско-Швейцарском банке (КСБ) сообщили, что все операции по системам денежных переводов временно недоступны.

Фото: Pxhere

Сейчас денежные переводы в рублях можно провести только в те финансовые учреждения России, которые не находятся под санкциями. Если банк в списке ограничений, то перевод не пройдет, объяснили в Кыргызском инвестиционно-кредитном банке (KICB). В Кыргызкоммерцбанке подтвердили, что система переводов «Юнистрим» не работает, а также отсутствует возможность провести переводы по системе SWIFT. Банк «Бай-Тушум» временно отключил услугу «конвертация рубль/доллар». «В связи с вводом вчера вечером санкций против Мосбиржи курс рубля резко упал. Когда будет доступно, пока неизвестно», — отметили в учреждении. Системы денежных переводов Western Union, «Юнистрим», РИА, «Золотая корона» и Astrasend не работают в Керемет Банке по техническим причинам.

Фото: Pxhere

Почему киргизские банки ограничили переводы Возможные трудности с денежными переводами — действительно временная мера, рассказала 360.ru финансовый советник Юлия Хайдер. Ограничения связаны со многими причинами, в их числе невозможность использования SWIFT, отсутствие платежей по системе «Мир» и опасения введения вторичных санкций. Кроме того, требуется время для «настройки» новых каналов движения средств, например, через CIPS (китайская межбанковская система платежей, аналог SWIFT). «Вместе с тем не все банки ограничили переводы в рублях в Киргизии. Принимают и отправляют платежи в рублях <…> Капитал Банк, Халык Банк и Банк Азии», — добавила Хайдер. Что касается переводов в долларах и евро, то банковские переводы из России и обратно в этих валютах больше невозможны, подтвердила эксперт.

Фото: Pxhere

Можно ли обойти санкции, и как россиянам платить за рубежом Одного гарантированного обхода санкций не существует, заявила Хайдер. При этом россияне могут расплачиваться за рубежом картами UnionPay четырех отечественных банков: Азиатско-Тихоокеанского (АТБ), Газпромбанка, Примсоцбанка и Россельхозбанка (РСХБ). «Картами UnionPay российских банков не удастся воспользоваться в Австралии, Великобритании, Грузии, Израиле, Канаде, Новой Зеландии, США и Украине», — предупредила эксперт. Киргизские карты Капитал Банк, Халык Банк и Банк Азии, а также казахстанскую Freedom по-прежнему можно пополнять рублями.

Что касается Казахстана, то для россиян самая популярная карта в Казахстане– карта Freedom <…>, которую по-прежнему можно пополнить через Цифра Банк, и далее рассчитываться мультивалютной картой Freedom в выбранных валютах евро, долларах или, например, дирхамах. Юлия Хайдер финансовый советник

Она добавила, что в будущем россиянам придется покупать побольше наличных долларов и евро для оплаты покупок в путешествиях. Минфин США 12 июня ввел санкции против Мосбиржи и входящие в ее группу Национальный клиринговый центр (НКЦ) и Национальный расчетный депозитарий (НРД). Вскоре после этого площадка сообщила о прекращении торгов долларами и евро. В Центробанке заявили, что сделки с этими валютами продолжат совершаться на внебиржевом рынке. Для определения официальных курсов доллара и евро к рублю начнут использовать банковскую отчетность и данные, поступающие от цифровых платформ внебиржевых торгов.