Ряд банков Киргизии прекратил работу с системами денежных переводов из России

Сразу несколько банков Киргизии прекратили работу с системами денежных переводов из России в республику и в обратном направлении. Об этом сообщил «Интерфакс» .

Mbank ввел временное ограничение по рублевым счетам и картам в связи с волатильностью курса и возможными колебаниями валютного рынка. В приложении банка «Компаньон» по техническим причинам недоступны получение и отправка переводов в рублях.

По данным РСК банка, из-за технических неполадок не работают системы переводов Astrasend, «Сбербанк онлайн», «Золотая корона» и Contact.

Накануне стало известно, что Мосбиржа попала в новый пакет санкций Соединенных Штатов. Площадка приостановила торги в долларах и евро. В ЦБ отметили, что произошедшее не скажется на расчете курса рубля.