Станкоинструментальная промышленность Москвы благодаря мерам поддержки нарастила выручку

Десятки высокотехнологичных станкоинструментальных производств в столице, специализирующиеся на устройствах резки, гравировки и сварки, усовершенствовали технологии и нарастили выручку. Об этом сообщил министр правительства Москвы, руководитель департамента инвестиционной и промышленной политики Владислав Овчинский.

«Сфера устойчиво развивается — по итогам прошлого года объем выручки московских предприятий вырос на 3,5% и составил 8,9 миллиарда рублей», — сказал он.

Овчинский назвал станкоинструментальную промышленность базовой фондообразующей отраслью. Он заявил, что эта сфера развилась благодаря комфортному инвестиционному климату и большому набору инструментов поддержки.

Московская компания «Бивертех» разработала новый высокоточный фрезерный станок с ЧПУ для обработки алюминия, стали и других конструкционных материалов. Он компактный — имея массу не выше тонны, устройство займет на производстве не более одного квадратного метра. Будущие владельцы смогут перемещать станок на грузовом лифте и устанавливать в непроизводственных помещениях.

Технический директор компании Максим Бобрышев назвал еще одно преимущество новой разработки — его стоимость. Благодаря высокой серийности разработчики сократили его себестоимость, и станок в базовой комплектации обойдется в 2,5 миллиона рублей.

Другое московское предприятие, контрактный производственный кластер TEN group, расширило парк фрезерных ЧПУ-станков дочерней компании TEN fab в полтора раза. Закупка пятиосевых станков позволила избежать перегрузки существовавших мощностей и нарастить объемы производства. Компания специально выбрала отечественного поставщика, чтобы сократить зависимость от импорта.

Представителям бизнеса в Москве предоставили более 20 антикризисных инструментов. Каждый год в столице открываются по 100 малых, 40–50 средних и крупных предприятий.