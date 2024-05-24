Сегодня 01:23 США заплатят за изъятые активы России своей собственностью. Как будет работать новый закон Экономист Петрова: закон об изъятии американского имущества отрезвит США 1 7 4 Фото: РИА «Новости» Деньги

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Президент России Владимир Путин подписал указ, разрешающий использовать американское имущество для компенсации ущерба от изъятия российских активов в США. Под ограничение попали ценные бумаги, доли в компаниях, а также права на все виды собственности американских властей и частных лиц. Указ фактически стал зеркальным ответом на подписанный президентом США Джо Байденом закон Repo Act.

Битва законов

Подписанный Путиным закон предусматривает возможность использования активов США для компенсации правообладателей только через суд. Какое именно имущество для этого используют, укажет правительственная комиссия по контролю за иностранными инвестициями на принципах соразмерности. То есть, если ущерб составил 100 тысяч долларов, то истец может рассчитывать на получение компенсации в миллион. Определив, какой актив покрывает ущерб, суд снимет с американского владельца право собственности и передаст его пострадавшему правообладателю. Российский указ стал зеркальным ответом на принятый в апреле президентом США Джо Байденом закон Repo Act, который позволяет конфисковать суверенные активы России, находящиеся под юрисдикцией страны без решения суда.

Фото: РИА «Новости»

Исключение сделали только для случаев, когда владеющие имуществом россияне не могут лишиться прав, гарантированных Конституцией. Однако на иностранцев главный американский закон не распространяется.

О каких активах идет речь

После начала специальной военной операции Европейский Союз и США заморозили активы российского Центробанка в виде ценных бумаг и наличных на сумму около 260 миллиардов евро. Большая часть из них находится в бельгийском депозитарии Euroclear. Кроме того, под заморозку также попали ценные бумаги российских инвесторов, которые покупали их на бирже. Но об этой ситуации чуть ниже. По данным конгресса США, на счетах американских финансовых институтов хранится до пяти миллиардов долларов активов Центробанка России. Вот они как раз и могут попасть под закон Repo Act о полной конфискации. В этом случае российский регулятор может пойти в суд для требования возмещения ущерба.

По подсчету РИА «Новости», общая сумма американских инвесторов в России составляет 9,6 миллиарда долларов. То есть погасить ущерб в случае изъятия своих активов в США Центробанк сможет.

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В конце 2023 года министр финансов Антон Силуанов не исключил, что Россия даст зеркальный ответ на конфискацию своих активов. Он напомнил, что средства от продажи бизнеса компаний из недружественных стран хранятся на счетах типа «С». Снять и перевести эти средства в валюту владельцы могут только с разрешения властей.

Что будет с российскими активами в Европе

Совет Евросоюза отказался от полной конфискации замороженных российских активов, на чем настаивала Украина. В опубликованном решении говорится, что конфискации подвергнутся только доходы, которые депозитарий получил после 15 февраля 2024 года. В Евросоюзе заявили, что эти средства не попадают под понятие суверенных активов, поэтому правила защиты на них не распространяются. То есть даже после снятия санкций и разморозки средств Центробанка доходы, которые получили депозитарии, в Россию не вернутся. Полученная до 15 февраля прибыль останется в распоряжении площадок для покрытия расходов, налогов и возможных рисков. Дважды в год доходы от ценных бумаг будут перечисляться в бюджет Евросоюза, который передаст их Украине. Новый генеральный директор депозитария Euroclear Валери Урбен заявила, что доход от лежащих без движения российских 200 миллиардов евро за первый квартал составил 1,6 миллиарда. Она подчеркнула, что часть средств ушли погашение налога.

Возможна ли конфискация российских активов в ЕС

На использовании всех замороженных активов России в Евросоюзе настаивает министр финансов США Джанет Йеллен. Несмотря на протесты европейских политиков, которые заявили о существенном риске для своей экономики, если они пойдут на конфискацию российских денег, от этой идеи она не отказалась.

На предварительной встрече с министрами финансов стран G7 она призвала выработать единую позицию по «более активному использованию» замороженных российских активов в странах Европы.

Отказ от дополнительных мер не является возможным вариантом ни для будущего Украины, ни для стабильности наших собственных экономик и безопасности наших народов. Джанет Йеллен Министр финансов США

При этом американский министр подчеркнула, что никакого плана о том, чтобы провести конфискацию всех российских активов, пока нет. Для этого требуется согласие лидеров всех стран G7, которое они могут принять на саммите в итальянской Апулии, который пройдет с 15 по 17 июня.

Закон для давления

Подписанный Путиным закон о конфискации американского имущества носит превентивный характер, чтобы поставить американцев на место и прекратить давление на европейцев, от которых они требуют полного изъятия российских активов. Об этом в комментарии 360.ru заявила предприниматель, кандидат экономических наук, инвестор и эксперт по семейному капиталу Светлана Петрова.

Она подчеркнула, что российские активы находятся в замороженном состоянии, но США делают все возможное, чтобы Евросоюз пошел на полное их изъятие.

Они просто пытаются забить последний гвоздь в крышку гроба европейской экономики. Потому что если Евросоюз пойдет на такой шаг, то они могут забыть про инвестиции из других стран. Светлана Петрова Кандидат экономических наук

Экономист добавила, что Евросоюз действительно принял закон о распоряжении доходами от замороженных активов в России. Но это решение она назвала странным, потому что собственник у них все равно один. «Доходы тоже принадлежат России и в тот момент, когда активы будут разблокированы, а я считаю, что это рано или поздно произойдет, то владелец должен получить все, включая проценты. То есть либо сейчас они ничего не изымают, либо потом оспаривают свое решение в судах», — заявила Петрова. Она отметила, что европейцы предусмотрительно начали создавать резервы для будущих разбирательств, так как понимают, что спокойно на изъятие доходов от российских активов гладко для них не пройдет.