Закон Байдена о конфискации российских активов назвали объявлением войны | 360°

Мир 02 мая 2024, 07:22 Закон Байдена о конфискации российских активов назвали объявлением войны Журналист Моррис назвал закон REPO объявлением экономической войны РФ РИА «Новости»

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Президент США Джо Байден подписал закон о конфискации заблокированных активов России и тем самым объявил стране экономическую войну. Об этом в эфире своего шоу Redacted заявил американский журналист Клейтон Моррис.

Он напомнил, что изъятые средства направят коррумпированному руководству Украины.

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«Закон REPO, возможно, более важен [чем пакет помощи Украине], и на самом деле является объявлением войны непосредственно против России», — отметил журналист.

Моррис рассказал, что Госдепартамент даже в отчетах признает нарушения прав человека и коррупцию на Украине, но продолжает поддерживать страну. Он назвал закон беспрецедентным шагом с далеко идущими последствиями.

«Ничего хорошего из этого не выйдет», — заключил репортер.

Ранее блогер «Голос Мордора» прокомментировал ситуацию вокруг нового закона. Он предположил, что изъятые США средства не достанутся ни Украине, ни Европе. По мнению блогера, деньги отправятся украинскому руководству только на бумаге, а по факту их «распылят» по разным американским фондам и программам.