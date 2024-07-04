США выставили Raiffeisen Bank ультиматум с требованием ухода из России

Сохранивший свои отделения в России австрийский Raiffeisen Bank рискует подпасть под санкции со стороны США. Агентство Reuters со ссылкой на источники сообщило, что американцы направили ультиматум Европейскому центральному банку (ЕЦБ) с угрозой закрыть доступ к операциям с долларом для австрийского банка.

Внимание на кредитное учреждение власти США обратили в декабре 2023 года. Тогда Raiffeisen Bank объявил о планах выкупа доли в строительной фирме Strabag, принадлежащей через оффшор находящемуся под санкциями США российскому бизнесмену Олегу Дерипаске. По требованию ЕЦБ Raiffeisen Bank расторг сделку. После этого давление на кредитную организацию усилилось.

По словам одного из источников, через сделку банк планировал вывести из России 1,5 миллиарда долларов из своего капитала в пять миллиардов, который сейчас находится в стране.

Представитель Raiffeisen Bank заявил что переговоры с американскими регуляторами о России были «дружественными»: учреждение сокращает свое присутствие в стране, но пока не уходит.

В результате США начали давить на учреждение через европейские надзорные органы. Но как пояснил один из австрийских чиновников, оказать серьезное противостояние Raiffeisen Bank сложно: он входит в состав крупного бизнеса, который занимается сельским хозяйством и обладает широким политическим влиянием.

С начала 2023 года европейские регуляторы при участии ЕЦБ обсуждали различные сценарии на случай, если Raiffeisen Bank столкнется с реальными санкциями. В качестве одной из версий рассматривалось банкротство российской «дочки». Но в итоге Raiffeisen Bank пообещал подготовить план сворачивания своего бизнеса в России. По мнению собеседников агентства, учреждение ищет способы вывода своего капитала и пока это не произойдет ожидать его закрытия не стоит.

В середине мая представители Франции и Нидерландов выступили с инициативой введения экономических санкций против банков, которые дают российским компаниями возможность оплачивать поставку импортных товаров и технологий, связанных с оборонной сферой. Но в результате все закончилось мерами против Системы передачи финансовых сообщений Центробанка.