Евросоюзу предложили наказывать банки за поддержку России | 360°

Мир 15 мая 2024, 18:45 Евросоюзу предложили наказывать банки за поддержку России Франция и Нидерланды предложили ввести санкции против банков за помощь России РИА «Новости»

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Евросоюзу следует ввести экономические ограничения против банков, которые дают возможность российским организациям оплачивать товары и технологии, связанные с оборонной сферой. Такое заявление сделали Франция и Нидерланды, сообщило агентство Reuters.

По мнению европейских чиновников, некоторые финансовые организации помогают России с экспортом технологий «двойного назначения».

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«Нидерланды и Франция предлагают ввести правовую базу, предусматривающую запрет на операции с финансовыми учреждениями в России или других третьих странах», — указали в издании.

Ранее США предупредили Raiffeisen Bank International, что ему могут ограничить доступ к своей финансовой системе. Угроза поступила финансовой организации в связи с расширением ее деятельности в России.