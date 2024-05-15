Евросоюзу предложили наказывать банки за поддержку России | 360°

15 мая 2024, 18:45
Евросоюзу предложили наказывать банки за поддержку России
Франция и Нидерланды предложили ввести санкции против банков за помощь России
Евросоюзу следует ввести экономические ограничения против банков, которые дают возможность российским организациям оплачивать товары и технологии, связанные с оборонной сферой. Такое заявление сделали Франция и Нидерланды, сообщило агентство Reuters.
По мнению европейских чиновников, некоторые финансовые организации помогают России с экспортом технологий «двойного назначения».
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«Нидерланды и Франция предлагают ввести правовую базу, предусматривающую запрет на операции с финансовыми учреждениями в России или других третьих странах», — указали в издании.
Ранее США предупредили Raiffeisen Bank International, что ему могут ограничить доступ к своей финансовой системе. Угроза поступила финансовой организации в связи с расширением ее деятельности в России.
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