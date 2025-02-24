24 февраля 2025 16:02 Экс-священник создал финансовую пирамиду. Его жертвы потеряли миллиард рублей Созданная экс-священником финансовая пирамида загнала вкладчиков в долговую яму 0 0 0 Эксклюзив

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Более миллиарда рублей потеряли поверившие в обещания больших дивидендов вкладчики частного фонда «Терра Капиталиста». Создателями финансовой пирамиды выступили бывший священник Иван Светлый и его пособник — предприниматель из Оренбурга Дмитрий Шумихин. Вкладчики не только лишились денег, но и остались с большими долгами, потому что отдавали не накопления, а взятые в банках кредиты. О схеме, по которой работала пирамида, — в материале 360.ru.

Как экс-священник построил финансовую пирамиду Пострадавшими вкладчиками фонда «Терра Капиталиста» стали более 70 человек, но в правоохранительные органы с требованием возбудить уголовное дело против экс-священника Светлого (настоящая фамилия — Федоринов) обратились около 12. Остальных организаторы мошеннической схемы запугали привлечением к ответственности в качестве пособников, рассказала в комментарии 360.ru пострадавшая актриса Анна Роскошная. Она пояснила, что познакомилась со Светлым в 2019 году во время делового завтрака. Но тогда бывший священник ее не заинтересовал. Снова в поле зрения артистки он появился спустя несколько лет, написав ей сообщение во «ВКонтакте» и рассказав об успешном бизнесе. «Рассказывал, как поднялся, обеспечил родственников, купив им квартиры в элитном жилом комплексе. По его словам, в дело вложилась даже его 16-летняя дочка, ставшая инвестором», — поделилась Роскошная. Актриса добавила, что собеседник знал, что она занимается благотворительными сборами для бойцов специальной военной операции, но своих денег у нее не было.

Фото: РИА «Новости»

Тогда Светлый предложил Роскошной взять кредит, чтобы вложиться в фонд «Терра Капиталиста», открытый в Оренбурге. Якобы дивидендов в 10% хватит для погашения займа и еще останется на жизнь.

Мы с ним встретились. У меня тогда в банковском приложении было одобрение на пять миллионов рублей. Он нажал на кнопку «получить» и перевел к себе на счет, потому что обналичить средства можно только под высокие проценты. Анна Роскошная актриса

Собеседница 360.ru добавила, что после этого Светлый позвонил своему бизнес-партнеру Шумихину и потребовал, чтобы для нее организовали «эксклюзивное» предложение с дивидендами в 10%. По словам Роскошной, под таким же предлогом он заставил взять кредиты еще нескольких женщин, с которыми вступал в отношения, скрывая, что женат, а его супруга ждет ребенка. Кроме инвестиционного, бывший священник открыл благотворительный фонд «Светлые люди». Через эту организацию он оформлял поддельные справки о зарплате для потенциальных вкладчиков, которым отказывали в кредитах.

Роскошная пояснила, что Светлый водил людей буквально за руку в кредитные учреждения, где работали «прикормленные» им менеджеры, которые оформляли займы.

Сейчас люди распечатывают свои договоры и видят, что там завышенная зарплата. Даже несуществующая. Анна Роскошная

Еще одной схемой, по которой действовали создатели финансовой пирамиды, стали автокредиты. Они привозили всех желающих в оренбургский автосалон, где на людей оформляли займы на покупку автомобилей. «Там даже был баннер — „Наши инвесторы получают от фонда машины в подарок“», — подчеркнула Роскошная. По ее словам, Светлый объяснял, что машину вкладчик получает в кредит, который выше ее цены. Разница из двух сумм уходит фонду, а на дивиденды заемщик гасит проценты займа. Но потом выяснилось, что цены на машины ничем не отличались от обычных, а сами транспортные средства поставлялись параллельным импортом, то есть людей просто вводили в заблуждение.

Фото: РИА «Новости»

Почему люди поверили в «Терра Капиталиста»? Создатели фонда объясняли вкладчикам, что собранные деньги идут под большой процент серьезному бизнесу. Своими заемщиками они называли крупных автодилеров и застройщиков, которым якобы нужен большой объем наличных. «Чтобы деньги не пропали, под залог они брали ликвидное имущество: машины, недвижимость и так далее», — рассказала Роскошная, объясняя схему создателей фонда. Актриса добавила, что при этом Светлый и его сообщник отказывались оформлять договоры с вкладчиками, объясняя это тем, что Центробанк не выдал организации лицензию на финансовую деятельность. Поэтому у многих остались только расписки или договоры займа как частных лиц. Она добавила, что первое время действительно получала дивиденды, вложив в общей сложности восемь миллионов рублей взятых в кредит средств. Но в октябре 2024 года деньги поступать перестали. Вкладчики остались ни с чем.

Фото: РИА «Новости»

Бывший священник пошел на угрозы По словам Роскошной, сейчас Светлый пытается возложить вину на сообщника Шумихина, выставляя себя пострадавшим. При этом он угрожает всем вкладчикам, обещая, что они пойдут соучастниками, если напишут на него заявление в полицию.

Есть скриншот, что он втянул в свой бизнес 15 священников. Одному написал, мол, если начнешь свидетельствовать, я напишу в епархию, тебя выгонят из церкви. Также есть люди из силовых структур, которых он пообещал лишить погонов до пенсии. Анна Роскошная

Поэтому, добавила актриса, из более чем 70 пострадавших заявления написали только 11 или 12 человек — остальные просто боятся. Общая сумма, которую потеряли обманутые люди, составила больше миллиарда рублей. «Также он обрабатывал бойцов СВО, передавал посылки и брал у военных деньги. Но они находятся на передке и привлечь его к ответственности не могут», — отметила собеседница 360.ru. Для создания положительного образа, пояснила Роскошная, Светлый купил в Дагестане старый благотворительный фонд, который переоформил на себя. Через него провел несколько акций. Что сейчас с этой организацией, неизвестно. Чтобы уйти от уголовного дела, бывший священник подал заявление на банкротство. 360.ru нашел карточку с упоминанием Ивана Светлого в базе Арбитражного суда Москвы. Рассмотрение заявления пройдет 26 марта. Роскошная пояснила, что пострадавшие своими заявлениями требуют возбудить уголовное производство, чтобы не дать обманувшему людей священнику избежать ответственности и получить в банках кредитные каникулы из-за тяжелого финансового положения. По словам актрисы, второй участник схемы — Шумихин — подписал контракт и уехал в зону проведения специальной военной операции.