05 июля 2024 00:58 Союз промышленности и капитала. Зачем экономике России чеболизация Инвестсоветник Варфоломеев: чеболизация защитит экономику России от санкций 0 0 0 Фото: РИА «Новости» Деньги

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Введенные западными странами санкции подтолкнули российскую экономику к чеболизации. О такой трансформации заявил заместитель министра промышленности и торговли Василий Осьмаков. Термин чеболь, от которого произошла чеболизация, — это южно-корейское понятие финансово-промышленной группы, собравшей разнопрофильные промышленные активы. Главное их отличие от корпораций: принадлежность к одной семье, контроль не только над производителем, но и розницей, а также поддержка государства. Опрошенные 360.ru эксперты оценили, насколько Россия близка к чеболизации и какой эффект это даст.

Движение России к чеболизации

Заместитель министра промышленности и торговли Василий Осьмаков заявил о чеболизации, рассказывая о проблемах российских производителей, которых санкции отрезали от глобального рынка, где они находили недорогие кредиты и торговали с покупателями по всему миру.

«Как только возникли по-настоящему серьезные санкционные ограничения, появилась необходимость в финансовом партнере и сбыте продукции через торговые компании. То есть сейчас требуется синергия финансового, торгового и промышленного капитала — чеболизация по форме, не по генезису. И этот тренд будет продолжаться», — заявил Осьмаков.

Заместитель министра пояснил, что в России современная экономика делилась на сектора: промышленность, банки, финансовый капитал росли отдельно друг от друга. Южнокорейские чеболи — это династии, которые начинали свой путь, как простые торговцы, а после накопления капитала построили вертикаль, куда включили промышленные активы.

Фото: РИА «Новости»

«Японские и южнокорейские компании в большинстве своем мультипрофильные. Samsung, например, делает и телевизоры, и газовозы, это специфика Восточной Азии», — пояснил Осьмаков. Чиновник добавил, что в России есть компании с признаками чеболей. В основном это банки, у которых есть дочерние предприятия в виде промышленных производств. За счет наличия капитала они оплачивают и готовят долгосрочную стратегию принадлежащих им предприятий.

Южная Корея — страна после чеболизации

Концепция чеболизации возникла в Южной Корее в 1960-х годах. После войны страна находилась в состоянии разрухи и правительство приняло решение, что стабильность экономики обеспечат крупные концерны. Но тогда их не существовало. Поэтому их создали в кратчайшие сроки. Об этом 360.ru рассказал инвестиционный советник из реестра Центробанка Сергей Варфоломеев. «Правительство Южной Кореи предоставило особые условия для выдающихся бизнесменов того времени: им дали выгодные займы для развития своего дела, обеспечили государственными заказами и льготами, снизили налоги», — пояснил он. Эксперт добавил, что в короткие сроки страна пережила ускоренную индустриализацию в ходе которой появилась связь между государством и крупным бизнесом. Он, кроме привилегий, также получил защиту от иностранной конкуренции.

Чеболизация экономики: положительные и отрицательные стороны

Положительная или негативная оценка чеболей зависит от множества факторов: монополизации рынка, эффективности управления компаниями и их способности к инновационному развитию, пояснил Варфоломеев. Он добавил, что чеболи способствуют росту экономики и ее модернизации, но также ведут к снижению конкуренции.

Чеболь, как финансово-промышленная модель, — это идеальный способ поднять экономику. Однако тут есть сложности, которые активно критикуют сами корейцы. Одно из главных недовольств заключается в том, что крупными холдингами должны управлять талантливые руководители, но некоторых топ-менеджеров южнокорейских компаний считают бездарными и глупыми из-за синдрома «принца и принцессы». Сергей Варфоломеев Инвестиционный советник из реестра Центробанка

Это связано прежде всего с тем, что руководящие должности остаются в руках одной семьи. При этом в конгломератах очень строгая корпоративная культура. Простому работнику добиться продвижения по службе за счет профессиональных качеств и заслуг перед компаний очень сложно, если вообще возможно.

Фото: РИА «Новости»

Кроме того, безграмотный топ-менеджер может довести фирму до банкротства, что скажется на экономике всей страны. Стратег инвестиционной компании «Вектор Икс» Максим Худалов взглянул на южнокорейские чеболи по другому. Он пояснил, что всего в стране существует 15 концернов, которые контролируют 60% всей экономики.

Но такая концентрация финансовой силы у небольшого количества участников несет риски долгосрочного и устойчивого развития из-за высокой вероятности ошибки руководства. «С другой стороны, крупные структуры имеют лучший доступ к финансовым ресурсам. А за счет того, что они обеспечивают высокий уровень компенсации своим сотрудникам, у них развивается конкуренция, поэтому уровень управления у них выше, чем у более мелких региональных игроков», — заявил Худалов. Эксперт пояснил, что не видит никаких проблем в чеболизации. Положительный эффект перевесил риски.

России нужна чеболизация?

На сегодняшний день в России существуют крупные корпорации и финансово-промышленные группы. Процесс чеболизации еще больше усилит их роль в отечественной экономике, заявил Варфоломеев.

«Это особенно важно в условиях западных санкций и поворота к восточным рынка. Это поможет укрепить национальную экономику и усилит ее устойчивость к внешним шокам», — подчеркнул собеседник 360.ru.

Определенные элементы чеболизации в России присутствуют уже сейчас, отметил Худалов. В качестве примера он привел передачу Объединенной судостроительной корпорации банку ВТБ в 2023 году, промышленные предприятия Газпромбанка, различные IT, медицинские и торговые проекты «Сбера». Но, по его словам, этого пока не достаточно, чтобы говорить о чеболизации в полной мере.

Фото: РИА «Новости»

«У нас есть хороший пример Южной Кореи, который показал, что это может успешно и эффективно работать. Но говорить о том, что в России идет чеболизация пока нельзя, потому что до того уровня концентрации, который мы видим в странах Азии нам пока очень далеко», — подчеркнул он.

В каких странах прошла чеболизация

Чеболизация существует не только в Южной Корее, но и других странах, где крупные семейные бизнесы имеют влияние на экономику, рассказал Варфоломеев.

«На Филиппинах и в Индонезии большие семейные конгломераты играют ключевую роль в экономической жизни, а Объединенные Арабские Эмираты можно назвать страной-корпорацией», — пояснил он. Собственные финансово-промышленные группы, аналог чеболей, но под названием Дзайбацу есть в Японии. Самые известные из них Toyota и Mitsubishi.