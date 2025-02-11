Сегодня 01:23 Сохранить нельзя повысить? Центробанк снова взялся за ключевую ставку Инвестсоветник Варфоломеев: ЦБ сохранит ключевую ставку на уровне 21% 0 0 0 Фото: Maksim Konstantinov/Global Look Press Эксклюзив

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Совет директоров Центробанка 14 февраля соберется на первое в 2025 году заседание. Его главной темой станет решение об уровне ключевой ставки, который сейчас составляет 21%. Эффект от этого показателя оказался разнонаправленным. Экономика начала остывать после перегрева 2024 года, но при этом темп ее роста замедлился. Какого итога обсуждения стоит ожидать и как он повлияет на бизнес и простых россиян — в материале 360.ru.

К чему привела ключевая ставка в 21%?

Совет директоров Банка России повысил ключевую ставку до 21% в конце октября 2024 года на фоне сохранившейся высокой инфляции и роста внутреннего спроса на товары и услуги. На последнем заседании в конце декабря, к удивлению многих аналитиков, регулятор не стал менять этот показатель и сохранил его без изменений.

Глава Центробанка Эльвира Набиуллина объяснила это решение необходимостью проследить за охлаждением экономики и адаптации бизнеса к новым условиям. При этом она подчеркнула, что смягчения денежно-кредитной политики от регулятора можно не ждать, пока не произойдет реального замедления инфляции.

Фото: РИА «Новости»

Набиуллина добавила, что на первом заседании совета директоров в 2025 году решение по ключевой ставке примут исходя из состояния экономики и уровня кредитования. Пока все показатели свидетельствуют о том, что уровень ставки в 21% дал небольшой эффект. По данным Росстата, инфляция с 28 января по 3 февраля замедлилась до 0,16%, после показателей в 0,22% и 0,25% двумя неделями ранее. При этом с начала года цены прибавили 1,3%.

Также произошло, пусть и незначительное, охлаждение корпоративного и потребительского кредитования. Брать займы под чрезвычайно высокие проценты не готовы ни бизнес, ни простые россияне.

Фото: РИА «Новости»

При этом инфляционные ожидания, напротив, показали рост и увеличились в январе с 13,9% до 14%. То есть граждане ждут дальнейшего увеличения цен на потребительские товары, и спрос на них охладить не удалось.

Почему снижение ключевой ставки опасно для экономики?

На предстоящем заседании совета директоров Банк России с большой долей вероятности сохранит ключевую ставку на уровне 21%. Если повышение и произойдет, то только на 0,5 процентного пункта. Такой прогноз в комментарии 360.ru сделал инвестиционный советник № 235 в реестре ЦБ Сергей Варфоломеев. Он пояснил, что сохранение ключевой ставки на нынешнем уровне связано с продолжением роста цен и высокими инфляционными ожиданиями населения. Эта ситуация привела к сохранению высокого спроса на товары, покрыть которые бизнес не может из-за нехватки рабочих рук. При этом снижение ключевой ставки для бизнеса приведет только к дальнейшему разгону инфляции.

Компании, получившие дешевые кредиты, выплатят повышенную заработную плату сотрудникам и купят на займы комплектующие. Фирмы, производящие эти комплектующие, тоже выплатят повышенную зарплату своим работникам. Деньги попадут на рынок и разгонят инфляцию еще сильнее, потому что товаров больше не станет. Сергей Варфоломеев Инвестиционный советник № 235 в реестре ЦБ

Инвестиционный советник подчеркнул, что главная проблема с насыщением рынка товарами кроется не в наращивании производства и отсутствии дешевых кредитов, а в нехватке работников. Поэтому низкая ставка принесет больше вреда, чем пользы.

«Яркий пример — льготные ставки по массовой безадресной ипотеке. Они разогнали цены на новостройки, что привело к подорожанию строительных материалов, а также мебели и техники, то есть товаров, которые покупали новоселы», — добавил собеседник 360.ru.

Фото: РИА «Новости»

Варфоломеев отметил, что высокая ключевая ставка привела к ожидаемому охлаждению кредитования уже в декабре, когда корпоративный портфель незначительно сократился на 0,2%. Всего же в 2024 году рынок кредитования увеличился на 18%. При этом более половины роста обеспечили инвестиционные программы и жилищное строительство.

«Теперь годовой прирост замедлился до 13,4%, что существенно ниже, когда господдержка привела к перегреву», — добавил Варфоломеев.

Фото: Pixabay

По его словам, о снижении ключевой ставки в обозримой перспективе говорить не приходится. Инфляционные ожидания россиян в январе остались такими же высокими как и в конце прошлого года, при этом ценовые ожидания предприятий находятся на максимальных уровнях с весны — 2022. Все это свидетельствует о том, что ключевая ставка останется без изменений или незначительно вырастет на 0,5%.

Почему ключевая ставка в 21% не остановила инфляцию?

Установление ключевой ставки — это единственный инструмент Банка России для регулирования уровня инфляции, за которую он отвечает. За счет снижения темпов кредитования регулятор рассчитывает на то, что ему удастся обуздать рост цен. Но пока этого не получилось, заявила в беседе с 360.ru экономист Светлана Петрова. По ее прогнозу, Банк России не станет менять размер ключевой ставки и оставит ее без каких-либо изменений.

К сожалению, российской экономикой занимается не один орган, а несколько. Кроме Центробанка, это еще правительство, министерство финансов и налоговая служба. Все они пытаются заниматься регулированием, но не могут договориться между собой. Светлана Петрова Экономист

Он подчеркнула, что темпы всех сфер кредитования значительно снизились, но это привело к тому, что бизнес прекратил вкладываться в производство, что подстегнет увеличение дефицита, а с ним и цены, которые ударят по кошелькам россиян. Еще одним негативным последствием станет замедление роста всей российской экономики.

Петрова добавила, что на рост цен оказала влияние не только ключевая ставка.

Фото: РИА «Новости»

«У нас в принципе дефицитная экономика. Много товаров ввозится из-за границы в связи со сложностями в логистике и оплате платежей трансграничных. Все это вкладывается в цену. Плюс у нас с 1 января повысились налоги. Какое тут замедление роста цен? Ну, нет, конечно», — заявила экономист. Она отметила, что в этих условиях снижения ключевой ставки не произойдет, поэтому можно ожидать, что она останется без изменений.

Как влияют внешние факторы на ключевую ставку?

Сохранение ключевой ставки на уровне в 21% в декабре 2024 года произошло под давлением со стороны бизнеса и аппарата правительства. Но даже такой высокий уровень дал свой эффект в виде снижения инфляции и охлаждения сектора кредитования. Таким мнением с 360.ru поделился инвестор Артем Назаров.

Он подчеркнул, что аргументов для дальнейшего повышения ключевой ставки у регулятора не осталось. Но при этом экономика России до сих пор остается в тяжелом состоянии из-за действующих санкций со стороны стран Запада, введенных на фоне украинского конфликта.

Фото: РИА «Новости»

«Сейчас рынок ждет развития ситуации и шагов от нового президента США Дональда Трампа по разрешению украинского кризиса», — заявил Назаров.

Собеседник 360.ru подчеркнул, что о сроках пока говорить рано, но после того как это произойдет, можно ожидать улучшения отношений России с США и странами Евросоюза, а также возможного снятия ограничений прежде всего в отношении системы SWIFT.

«Если наши банки вернутся в систему международных платежей и смогут проводить расчеты с иностранными контрагентами, это увеличит денежные потоки в Россию и снизит инфляцию, потому что пока она увеличивается за счет роста цен на импортные товары», — пояснил Назаров.

Фото: Pixabay

По его прогнозу, Банк России сохранит ключевую ставку без изменений. На таком высоком уровне долго ее держать невозможно, потому что это наносит ощутимый ущерб бизнесу и экономике.

«Повышение ставки станет жестким ударом для всех: для предпринимателей, простых россиян и всей российской экономики», — предупредил Назаров.

Он добавил, что самым благоприятным сценарием станет снижение ставки, которая сбалансирует темпы кредитования. Признаки такого решения он увидел в снижении банковских ставок по депозитам. Но окончательная развязка все же находится в области геополитики, от которой зависит дальнейшая политика Центробанка, уровень инфляции и рост экономики страны.