Рубль продолжает укрепляться. Что на это влияет?
Финансист Лосев: на укрепление рубля влияют два с половиной фактора
Рубль продолжает укрепляться — на это влияют два с половиной фактора. Об этом 360.ru рассказал финансист Александр Лосев.
Почему курс рубля стал расти
«Первый фактор — это налоговая неделя. Соответственно, экспортеры продают выручку для того, чтобы платить налоги, и это достаточно мощно влияет на динамику курса», — отметил эксперт.
Второй фактор связан с отсутствием дефицита ликвидности валюты на российском рынке.
«Мы помним ситуацию конца ноября — начала декабря: невозможность купить достаточно валюты для того, чтобы обеспечить страну импортом перед новогодними праздниками, толкала курс вверх. Казалось, что падение рубля неуправляемо», — заявил специалист.
Принятые меры привели к достаточному количеству валюты, что создает тренд на укрепление рубля. То падение, которое наблюдалось в конце 2024 года, было искусственным. Оно не отражало ни реалии торгового баланса, ни уровень развития российской экономики.
«И вот половинка фактора, который еще не реализовался, это ожидание того, что санкции у нас будут сняты. Потому что Трамп неоднократно заявлял, что необходимо, чтобы мир использовал дальше доллар в качестве главной расчетной валюты», — объяснил Лосев.
Поможет ли снятие санкций укреплению рубля
Если предшественники Трампа использовали доллар как оружие, то теперь часть ограничений с финансового сектора, скорее всего, снимут, допустил финансист.
«Это тоже фактор укрепления рубля, но в данном случае рынок играет на опережение. К сожалению, пока у нас нет оснований, что санкции снимут быстро. <…> Волатильность курса будет наблюдаться достаточно долго, потому что геополитические факторы никуда не исчезли. Если Трамп развернет глобальную торговую войну и главным пострадавшим окажется Китай, то, возможно, китайские банки прекратят исполнять антироссийские санкции», — отметил эксперт.
В России появится больше юаней. Падение китайской валюты из-за возможных рестрикций США на мировом рынке тоже приведет к укреплению рубля. Те, кто вложился в рубль ранее, сейчас получают высокую доходность.
«Те, кто купил доллар в конце прошлого года, извините: не верили в рубль — получайте то, что имеете», — заключил эксперт.
Экономист Александр Дудчак ранее посоветовал покупать доллары только при наличии свободных денег.