Рубль продолжает укрепляться. Что на это влияет?

Финансист Лосев: на укрепление рубля влияют два с половиной фактора

Рубль продолжает укрепляться — на это влияют два с половиной фактора. Об этом 360.ru рассказал финансист Александр Лосев.

Почему курс рубля стал расти

«Первый фактор — это налоговая неделя. Соответственно, экспортеры продают выручку для того, чтобы платить налоги, и это достаточно мощно влияет на динамику курса», — отметил эксперт.

Второй фактор связан с отсутствием дефицита ликвидности валюты на российском рынке.

«Мы помним ситуацию конца ноября — начала декабря: невозможность купить достаточно валюты для того, чтобы обеспечить страну импортом перед новогодними праздниками, толкала курс вверх. Казалось, что падение рубля неуправляемо», — заявил специалист.

Принятые меры привели к достаточному количеству валюты, что создает тренд на укрепление рубля. То падение, которое наблюдалось в конце 2024 года, было искусственным. Оно не отражало ни реалии торгового баланса, ни уровень развития российской экономики.

«И вот половинка фактора, который еще не реализовался, это ожидание того, что санкции у нас будут сняты. Потому что Трамп неоднократно заявлял, что необходимо, чтобы мир использовал дальше доллар в качестве главной расчетной валюты», — объяснил Лосев.