Экономист Дудчак посоветовал покупать доллары только при наличии свободных денег

Экономист Александр Дудчак дал комментарий касательно покупки долларов на фоне колебания курса рубля. Текущее укрепление отечественной валюты вызвано спекуляциями и не отражает реальной экономической ситуации, отметил эксперт в беседе с Life .

По его словам, такие манипуляции провоцируют недоверие к национальной валюте и выводят огромные суммы из экономики страны. Специалист выразил сомнение в скором прекращении конфликта с Западом и призвал инвестировать в оборонную промышленность, а также другие стратегические отрасли России.

Экономист посоветовал приобретать доллары только в том случае, если имеются свободные средства. А вот паниковать и скупать валюту любой ценой не стоит.