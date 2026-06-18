Сегодня 23:54 Россия ускорила переход на «Мир». Что ждет старые Visa и Mastercard Финэксперт Гончарова: замена карт Visa и Mastercard в России пройдет плавно 0 0 0 Фото: Aleksey Smyshlyaev/Global Look Press / www.globallookpress.com Эксклюзив

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Выпущенные российскими банками карты Visa и Mastercard после ухода международных систем в 2022 году стали бессрочными и продолжили работать внутри страны, несмотря на устаревшие чипы с истекшими сертификатами безопасности. С предложением ускорить вывод этого пластика с рынка выступила Национальная система платежных карт (НСПК). Как эта инициатива скажется на владельцах Visa и Mastercard и почему против такого решения выступили банки, узнал 360.ru.

Что предложила НСПК для вывода Visa и Mastercard из обращения

Одним из механизмов вывода российских карт Visa и Mastercard из обращения может стать постепенное снижение межбанковского вознаграждения по операциям с ними. С такой инициативой выступил генеральный директор НСПК Дмитрий Дубынин на Совете участников и пользователей платежного рынка. Он подчеркнул, что российские карты Visa и Mastercard уже давно не работают в других странах, при этом НСПК поддерживает их работу внутри России для клиентов банков, которые не захотели от них отказываться. «Это требует значительных затрат на стороне НСПК несмотря на то что новые продукты по таким картам для граждан банками не создаются, а их держатели не имеют доступа к программам лояльности этих платежных систем», — пояснил он.

Фото: РИА «Новости»

По данным НСПК, на карты «Мир» по итогам первого квартала 2026 года пришлось более 75% всех операций, при этом карты международных платежных систем все еще остаются у клиентов, потому что банки сделали их бессрочными, чему способствовали более высокие ставки межбанковского вознаграждения.

Интересно Межбанковское вознаграждение — это комиссия, которую банк получателя платежа выплачивает банку плательщику. Сумму устанавливают сами платежные системы в зависимости от категории карты, суммы чека, вида деятельности магазина. То есть с самих клиентов ничего не снимают, просто банки обмениваются деньгами между собой.

По данным газеты «Ведомости», точный размер межбанковского вознаграждения по операциям с картами Visa и Mastercard неизвестен, поскольку эти данные никогда не раскрывались. При этом ставки по картам «Мир» в настоящее время составляют от 0,3% до 2,3%. Именно постепенным снижением межбанковских вознаграждений с 1% в 2027 году до нуля к 2028 году НСПК предложила вывести Visa и Mastercard с российского рынка, чтобы банкам стало невыгодно их обслуживать. Дубынин заявил, что это предложение НСПК вынес на обсуждение совета. Окончательного решения еще нет и к этому вопросу вернутся через месяц, когда получат предложение от участников рынка. Глава НСПК отметил, что это не резкий, а достаточно плавный процесс, который пройдет для клиентов безболезненно и комфортно с сохранением уровня доступности безналичных платежей.

Почему карты Visa и Mastercard российских банков все еще работают

Уход международных платежных систем с российского рынка в начале 2022 года на работу карт российских банков никак не повлиял. К тому времени обработка операций внутри страны уже шла через НСПК. Об этом в комментарии 360.ru заявила руководитель Экспертного центра по цифровым финансовым активам и цифровым валютам Ассоциации банков России Ольга Гончарова. Она подчеркнула, что все внутрироссийские операции по картам Visa и Mastercard перевели на НСПК еще в 2015 году. «Поэтому уход западных систем ударил прежде всего по трансграничному использованию карт, но не остановил расчеты внутри страны. После 2022 года банки массово продлили срок действия уже выпущенных карт, а часть сделали бессрочными, чтобы не создавать стресс для клиентов на фоне риска с поставками пластика и чипов», — заявила Гончарова.

Эксперт добавила, что в России Visa и Mastercard остались только в виде бренда на пластике. В большинстве других стран эти карты российских банков не работают.

Фото: Aleksander Polyakov/Global Look Press / www.globallookpress.com

Еще одним фактором, почему российские банки сохранили работоспособность карт Visa и Mastercard, стала выгода. «Комиссия по ним была выше. После 2022 года тарифы сохранились, а по „Мир“ постепенно снижались. Если через пару лет межбанковская комиссия по ним обнулится, то экономика таких карт для банков резко ухудшится», — пояснила Гончарова.

Банки получатели прекратят получать деньги, а расходы на обслуживание инфраструктуры и клиентскую поддержки останутся. Поэтому они сами заинтересованы, чтобы перевести клиентов на отечественную платежную систему, пояснила собеседница 360.ru.

Когда российские Visa и Mastercard прекратят работать

Никакого одномоментного отключения карт Visa и Mastercard в Росси не произойдет. Банки получат достаточно времени для замены пластика у клиентов и перенастройку продуктов, заявила Гончарова. Процесс уже начался и так из-за технической стороны. С 2025 года сертификаты безопасности чипов карт международных платежных систем перестали работать в России.

Фото: Oleg Spiridonov/Business Online / www.globallookpress.com

Это повысило риски для клиентов. Поэтому при перевыпуске банки стали сразу выдавать карты «Мир». «Срочно бежать в банк не нужно. Действующая карта продолжает работать внутри России в обычном режиме. Но стоит заранее посмотреть срок действия и уточнить у банка порядок замены, особенно если к карте привязаны подписки, маркетплейсы и сервисы такси», — рекомендовала Гончарова. Она добавила, что плюсы в этом решении для клиента есть. Главное — решается вопрос безопасности. Кроме того россияне, смогут использовать карты «Мир» по единым правилам с отечественной поддержкой, возможностями кешбэка и скидками. Премиальные программы зарубежных платежных систем на российские Visa и Mastercard уже давно не распространяются, поэтому россияне ничего не потеряют.