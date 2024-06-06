Росатом инвестирует в строительство производства редкоземельных металлов в Соликамске 7,4 млрд рублей

В рамках Петербургского международного экономического форума горнорудный дивизион госкорпорации «Росатом» — АО «Атомредметзолото» — подписал с правительством Пермского края соглашение по развитию Соликамского городского округа. Достигнутые договоренности позволят создать более 200 новых рабочих мест.

Подписи под документом поставили губернатор региона Дмитрий Махонин и первый замгенерального директора АО «Атомредметзолото» Алексей Шеметов.

Стороны проработают реализацию инвестпроекта по строительству разделительного производства редкоземельных металлов на промышленной площадке Соликамского магниевого завода. Это будет шагом к обеспечению стратегического сырьевого суверенитета России и повышению инвестиционной привлекательности Соликамска.

Редкоземельные металлы используют в коагулянтах для очистки воды, катализаторах выхлопа автомобилей, высокоэнергетических магнитах для насосов и другой гражданской продукции.

Объем инвестиций, необходимых для реализации проекта, предварительно оценили в 7,4 миллиарда рублей. По плану, старт производству дадут в четвертом квартале 2026 года, его запуск даст более 200 новых рабочих мест. Объем выпуска готовой продукции составит 2500 тонн редкоземельных металлов ежегодно.

Сейчас специалисты занимаются проектированием разделительного комплекса. А технологию производства церия, лантана, неодима, празеодима и концентрата среднетяжелой группы редкоземельных элементов (самарий, гадолиний, европий) в горнорудном дивизионе Росатома и АО «Русредмет» уже создали.

В правительстве Пермского края отметили, что после передачи акций Соликамского магниевого завода госкорпорации началось уверенное развитие предприятия.

«Реализация нового значимого проекта позволит повысить уровень занятости в Соликамском городском округе, развивать кадровый потенциал», — сказал губернатор региона Дмитрий Махонин.

Власти уже озаботились созданием на пермской территории программы по подготовке необходимых Горнорудному дивизиону высококвалифицированных специалистов.