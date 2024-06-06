Росатом инвестирует в строительство производства редкоземельных металлов в Соликамске 7,4 млрд рублей
В рамках Петербургского международного экономического форума горнорудный дивизион госкорпорации «Росатом» — АО «Атомредметзолото» — подписал с правительством Пермского края соглашение по развитию Соликамского городского округа. Достигнутые договоренности позволят создать более 200 новых рабочих мест.
Подписи под документом поставили губернатор региона Дмитрий Махонин и первый замгенерального директора АО «Атомредметзолото» Алексей Шеметов.
Стороны проработают реализацию инвестпроекта по строительству разделительного производства редкоземельных металлов на промышленной площадке Соликамского магниевого завода. Это будет шагом к обеспечению стратегического сырьевого суверенитета России и повышению инвестиционной привлекательности Соликамска.
Редкоземельные металлы используют в коагулянтах для очистки воды, катализаторах выхлопа автомобилей, высокоэнергетических магнитах для насосов и другой гражданской продукции.
Объем инвестиций, необходимых для реализации проекта, предварительно оценили в 7,4 миллиарда рублей. По плану, старт производству дадут в четвертом квартале 2026 года, его запуск даст более 200 новых рабочих мест. Объем выпуска готовой продукции составит 2500 тонн редкоземельных металлов ежегодно.
Сейчас специалисты занимаются проектированием разделительного комплекса. А технологию производства церия, лантана, неодима, празеодима и концентрата среднетяжелой группы редкоземельных элементов (самарий, гадолиний, европий) в горнорудном дивизионе Росатома и АО «Русредмет» уже создали.
В правительстве Пермского края отметили, что после передачи акций Соликамского магниевого завода госкорпорации началось уверенное развитие предприятия.
«Реализация нового значимого проекта позволит повысить уровень занятости в Соликамском городском округе, развивать кадровый потенциал», — сказал губернатор региона Дмитрий Махонин.
Власти уже озаботились созданием на пермской территории программы по подготовке необходимых Горнорудному дивизиону высококвалифицированных специалистов.
В целом реализация проекта существенно повысит инвестиционную привлекательность Соликамска и будет способствовать развитию промышленного потенциала региона.
Дмитрий Махонин
губернатор Пермского края
Первый замгенерального директора АО «Атомредметзолото» Алексей Шеметов назвал стратегической задачей предприятия обеспечение полной сырьевой независимости высокотехнологичных отраслей промышленности страны редкоземельными металлами.
«Для этого в Соликамске создается разделительное производство. Также на заводе планируется выпускать металлический тантал в слитках», — пояснил он.
Последнее, добавил Шеметов, позволит предприятиям топливного дивизиона Росатома гарантировать необходимые объемы выпуска различных форм проката и порошков для российской электронной промышленности.
«Мы гарантируем импортозамещение РЗМ для производства магнитов, катализаторов нефтехимии и другой высокотехнологичной продукции», — заключил он.