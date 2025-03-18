«Разворот рубля». Как дальше будет меняться резко просевший курс доллара?

На торгах 17 марта впервые с июня 2024 года курс доллара опустился ниже 83 рублей. По неофициальному курсу площадки «Финам» доллар торговали по 82,46 рубля. Главной причиной такой позитивной динамики экономисты назвали геополитические изменения в преддверии переговоров между президентами США и России Дональдом Трампом и Владимиром Путиным. Что еще могло так существенно повлиять на курс рубля и чего ожидать в будущем — в материале 360.ru.

Причины укрепления рубля Укрепление рубля связано с рядом факторов, отметил в беседе с 360.ru финансист, практикующий инвестор, финансовый консультант Иван Орлов. «В первую очередь, это слабый спрос на иностранную валюту со стороны российских импортеров. То есть это сезонное снижение деловой активности и уменьшение объемов импорта», — пояснил эксперт. Ко второму фактору финансист отнес активные продажи валютной выручки российскими экспортерами. Третий фактор — геополитический. «Это ожидание улучшения отношений между Россией и Соединенными Штатами. Они немного усилили доверие инвесторов к российской экономике, и это положительно сказалось на курсе рубля», — отметил Орлов. С этим утверждением в беседе с 360.ru согласился другой эксперт, политический обозреватель, профессиональный инвестор, блогер Артем Назаров. По его мнению, начало позитивных переговоров между Путиным и Трампом говорит о «развороте рубля».

Международное сообщество инвесторов начало смотреть более активно в сторону России и российской экономики, несмотря на то, что санкции все-таки пока сохранены. Артем Назаров профессиональный инвестор, блогер

Перспективы дальнейшего укрепления рубля Прогнозирование курса валют зависит от очень большого количества факторов, включая геополитическую обстановку, экономические показатели, действия финансовых регуляторов, отметил Орлов. «Есть позитивные ожидания относительно переговоров между Россией и США, и если они оправдаются, и экономические показатели продолжат улучшаться, то, возможно, дальнейшее укрепление рубля», — сообщил собеседник 360.ru. Однако Орлов отметил, что валютный рынок — это очень большая волатильность. Точные прогнозы сделать достаточно сложно, и, учитывая нынешнюю ситуацию, любой прогноз — это только лишь прогноз. «Ликвидность на валютном рынке пока не самая высокая, рубль действительно подвержен более высокой амплитуде колебаний, чем это было два-три года назад. Поэтому сейчас у рубля есть хороший тренд по укреплению», — добавил политический обозреватель Назаров.

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Политика Центробанка и курс рубля На последнем заседании Центробанк сохранил ключевую ставку на уровне 21%, и по словам Орлова, это соответствует ожиданию рынка. «Высокая ключевая ставка способствует снижению инфляции и поддерживает привлекательность рублевых активов для инвесторов. Поэтому в свою очередь и укрепляется национальная валюта», — пояснил инвестор. По словам Орлова, наблюдается рост интереса инвесторов к российским активам. Повышению доверия способствуют и ожидания улучшения геополитической ситуации и более или менее стабильная денежно-кредитная политика Центрального банка.

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«Обвал доллара, а точнее, укрепление рубля происходит уже два месяца. С конца декабря, когда на заседании Центральный банк не повысил ставку против ожиданий аналитиков и экспертов. На этом фоне увеличилось доверие инвесторов к инструментам денежного рынка, то есть к облигациям федерального займа, которые еще с ноября начали активно выкупать инвесторы», — рассказал Артем Назаров. Повышение ключевой ставки зависит в первую очередь от инфляции, а на нее влияют санкции и работа оборонного сектора, добавил блогер. «Как только инвестиции в оборонку начнут сокращаться, как только зарплаты в оборонную промышленность начнут понижаться, инфляция автоматически начнет также сокращаться, и тогда только Центральный банк может более уверенно сокращать ставку до приемлемых цифр», — пояснил эксперт.

Укрепление рубля в феврале–марте 2025 года больше обусловлено сочетанием геополитических факторов, сезонного снижения спроса на иностранную валюту и активных продаж валютной выручки экспортерами Иван Орлов финансист, инвестор

Давление на рубль США после 12 марта не продлили лицензию, позволявшую подсанкционным российским банкам проводить крупные энергетические транзакции с помощью американских платежных систем. Одновременно Евросоюз перекрыл доступ к международной платформе SWIFT еще для 11 финансовых организаций в России. По мнению Орлова, это создает дополнительные сложности для финансового сектора России. Но эти меры не окажут значительного влияния, так как российские компании уже адаптировались к санкционным условиям, используют альтернативный механизм расчетов. «Тем не менее усиление санкционного давления может увеличить волатильность на валютном рынке и создать краткосрочное давление на рубль», — отметил собеседник 360.ru.

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Орлов также выразил опасение, что политика Трампа относительно цен на нефть может привести к снижению стоимости нефти. А так как российская экономика сильно завязана на энергоресурсах, это может привести к ослаблению рубля. «При такой тенденции мы можем увидеть цены свыше 100 рублей за доллар. Поэтому наблюдаем, как сложится ситуация, и от этого будет зависеть дальнейшее движение цен на валюту», — подчеркнул Орлов. Политический обозреватель Артем Назаров заявил, что иностранные санкции и блокировка SWIFT нужны для «додавливания» условий США в сделке по Украине. Как только мирное соглашение подпишут, то нормальное взаимодействие с Россией станет предпочтительней для Европы и США. «Ожидания от сделки направлены в сторону и укрепления рубля, и роста российских активов, и роста привлекательности, и, конечно, возврата в какой-то степени к той жизни, о которой мы уже забыли с 2022 года», — добавил Назаров.

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Повлияет ли курс доллара на цены на технику? Курс доллара напрямую влияет на цену импортных товаров, в том числе на технику и автомобили, сообщил Орлов. «Однако на динамику цен влияют еще и другие факторы, такие как себестоимость производства, логистические издержки, спрос на внутреннем рынке. Поэтому снижение цен курса доллара не всегда приводит к мгновенному и пропорциональному снижению цен на импортные товары», — добавил финансист. Динамика цен будет зависеть от множества факторов, в том числе и от снижения курса. Мгновенного удешевления импортной продукции может и не быть, пояснил финансист. Наоборот, предприниматели частенько перестраховываются, оставляя более высокий курс, потому что он в любой момент может пойти в другую сторону. «Укрепление рубля создаст достаточно серьезные предпосылки для усиления либо параллельного импорта, либо повышения таможенных пошлин для того, чтобы развивать производство на территории Российской Федерации», — высказал мнение Назаров. Блогер также заявил, что снижение курса доллара не повлечет уменьшения цен на импортные товары.