Доллар опустился ниже 84 рублей впервые с 20 июня 2024 года

Курс доллара на российском межбанковском рынке опустился ниже 84 рублей. Об этом свидетельствуют данные площадки «Финам» .

Валюта достигла такого показателя впервые с 20 июня 2024 года. По данным на 13:09, курс доллара снижался на 1,55% — до 83,925 рубля. К 13:19 по московскому времени валюта замедлила снижение и оказалась на уровне 84,18 рубля.

Курс евро по состоянию на 13:19 снижался на 1,36% и составлял 91,769 рубля.

Финансист Михаил Беляев ранее призвал не ждать укрепления рубля по отношению к доллару даже в случае снятия западных санкций. Курс национальной валюты определяется общим состоянием экономики в стране, а не краткосрочными факторами. Сейчас отечественная экономика находится в состоянии стагнации, напомнил Беляев. ЦБ ожидает роста на уровне 1-2% в 2025 году, что свидетельствует о депрессии.