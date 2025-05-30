Разовые переводы без открытия счета. Новые правила с 30 мая 2025 года

Ограничение в 100 тысяч рублей распространяется на разовые переводы физических лиц, совершаемые без открытия банковского счета, в том числе через операторов денежных переводов, терминалы, наличные расчеты и предоплаченные карты.

Если идентификация не проводилась вовсе, разрешаются переводы до 15 тысяч рублей, но с риском блокировки по закону № 115 и внутренней политике платежных систем и ограниченным функционалом: только внутри страны, без возможности получения переводов, обналичивания или привязки к карте. Также могут применяться дополнительные лимиты и проверки.

Переводы со счета или кошелька после полной идентификации, например, через портал госуслуг, не попадают под это ограничение. В этом случае применяются другие лимиты.