Разовые переводы без открытия счета. Новые правила с 30 мая 2025 года
Финансист Гончарова объяснила, кого коснутся лимиты по разовым переводам
С 30 мая 2025 года в России начал действовать лимит на разовые денежные переводы через банки без открытия счета. Если ранее по упрощенной аутентификации можно было послать от 15 тысяч рублей, то теперь один перевод ограничили 100 тысячами или эквивалентом в иностранной валюте. Кого коснутся лимиты, в отношении каких переводов будут действовать правила, что означает упрощенная аутентификация — на эти и другие вопросы 360.ru ответила руководитель Экспертного центра по цифровым финансовым активам и цифровым валютам Ассоциации банков России Ольга Гончарова.
Далее — прямая речь.
Кого коснутся лимиты по разовым переводам?
Это затрагивает физических лиц, использующих сервисы денежных переводов (например «Золотая корона», «Юнистрим», Avosend) и электронные кошельки с базовой верификацией.
Также правило касается операций, которые проводят через кассы и терминалы при отсутствии банковского счета.
Клиенты, совершающие переводы со своих банковских счетов после полной идентификации, под это ограничение не попадают.
На какие переводы распространяются изменения?
Ограничение в 100 тысяч рублей распространяется на разовые переводы физических лиц, совершаемые без открытия банковского счета, в том числе через операторов денежных переводов, терминалы, наличные расчеты и предоплаченные карты.
Интересно
Если идентификация не проводилась вовсе, разрешаются переводы до 15 тысяч рублей, но с риском блокировки по закону № 115 и внутренней политике платежных систем и ограниченным функционалом: только внутри страны, без возможности получения переводов, обналичивания или привязки к карте. Также могут применяться дополнительные лимиты и проверки.
Переводы со счета или кошелька после полной идентификации, например, через портал госуслуг, не попадают под это ограничение. В этом случае применяются другие лимиты.
Что означает упрощенная идентификация?
Это форма проверки личности, при которой физическое лицо предоставляет ограниченный набор данных: фамилию, имя, отчество, серию и номер паспорта, кем и когда выдан документ, дату рождения. Такая идентификация может проводиться удаленно, через онлайн-форму или загрузку сканов. Визит в офис необязателен.
Интересно
Упрощенка не требует подтверждения адреса регистрации, согласия на обработку биометрии, ИНН и зачастую не включает верификацию через портал госуслуг.
Риски при такой процедуре выше и возможны ошибки, мошеннические регистрации, не исключено участие подставных лиц.
Для чего нужны такие ограничения в переводах?
Из-за рисков регулятор ограничил разовый перевод при упрощенной идентификации до 100 тысяч рублей. В месяц допускается переводить суммарно не более 200 тысяч рублей.
Такие лимиты ввели для борьбы с отмыванием доходов, полученных преступным путем, и финансированием терроризма. Одновременно власти хотят снизить отток капитала за рубеж, особенно в случаях, когда используются анонимные переводы и электронные средства платежа без полной идентификации.
Ограничения должны повысить прозрачность переводов и затруднить использование неформальных каналов расчетов.
На кого лимиты по переводам ударят больнее всего?
Меры по борьбе с «серыми» переводами будут контролировать дополнительно:
- возможна автоматическая двухдневная приостановка перевода при выявлении подозрительного получателя, так называемый период охлаждения;
- временная блокировка операций до 10 дней по инициативе Росфинмониторинга;
- месячные ограничения на переводы для лиц из антифрод-базы Банка России.
Особенно ощутимо это ударит по высокорисковым секторам, использующим анонимные переводы и расчеты через карты физических лиц.
Например, ставки на спорт, P2P-торговля криптовалютой и неформальные обменные сервисы. Для них принятые меры создадут барьеры, вытеснят из «серой зоны» и ограничат возможность анонимных транзакций внутри страны и за рубеж.