Путь в долговую яму. Рекламу потребкредитов на ТВ стоит запретить?

Рекламу потребительских кредитов на российском телевидении необходимо запретить, так как это толкает людей в кабалу и продвигает идею неумеренного потребления. С такой инициативой в беседе с 360.ru выступил политолог Алексей Ярошенко.

Он напомнил, что много лет на российском телевидении запрещена реклама табака и алкоголя. Предложения потребительских кредитов, по мнению политолога, необходимо поставить в этот же ряд.

«Людей толкают к покупке вещей, которые не входят в список жизненно необходимых или важных, таких как жилье, транспорт или продукты питания. Потребительские займы — это не автокредиты или ипотеки, которые повышают качество уровня жизни людей», — заявил Ярошенко.

Толчок в неумеренное потребление

Политолог добавил, что реклама потребительских кредитов смешивается с роликами о различных товарах. То есть зрителя заманивают оформить заем и буквально толкают в неумеренное потребление.

«Я считаю, что это приводит к тому, что люди беднеют, а крупные банки богатеют, вгоняя заемщиков в долговые ямы», — добавил собеседник 360.ru.

Ярошенко заявил, что выступает за полный запрет рекламы потребительских займов на российском телевидении. Он подчеркнул, что закредитованность россиян стала одним из стимулов роста инфляции. Новая мера снизит популярность одалживания денег в банках и микрофинансовых организациях, что положительно скажется на экономике.

Кредитный рынок охладился

Выдача кредитных карт российскими банками по итогам августа снизились сразу на 5% по сравнению с июлем. Об этом со ссылкой на данные Объединенного кредитного бюро сообщил «Коммерсант». Причиной стали ограничения со стороны Центробанка, который запретил выдавать новые займы клиентам с долговой нагрузкой более 80%, а также повысившего рисковые надбавки для банков. Но это не единственное ограничение для охлаждения рынка.

С сентября в силу вступил закон о прекращении выдачи займов и ипотек с плавающей ставкой, а также ограничивающий размер кредита 74 миллионами рублей (средняя зарплата по Росстату, умноженная на тысячу). Исключения сделали для займов от 15 до 74 миллионов рублей на срок не менее 20 лет. Банки получили право менять ставку на треть, но не более чем на 4%.