Сегодня 00:01 Россиян пустили к пенсионным накоплениям. Как забрать все деньги сразу? Финансовый консультант Хайдер: на пенсионные накопления начисляется доход 0 0 0 Фото: Pixabay Деньги

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Россияне в 2025 году смогут снять все свои пенсионные накопления, если сумма не превышает 412 тысяч рублей. Если она больше, то эти средства пойдут добавкой к ежемесячной страховой пенсии. О формировании ее накопительной части и о тех, кто может получить сразу все деньги, — в материале 360.ru.

Что такое пенсионные накопления

Инвестиционный советник и финансовый консультант Юлия Хайдер отметила, что с 2002 года пенсию распределяют на три части — фиксированную (базовую), страховую и накопительную. Страховая формируется за счет накопленных пенсионных баллов, имеющих свою стоимость, и уплаты работодателем взносов, из которой рассчитывается фиксированная выплата. Каждый год оба эти показателя индексируют.

Фото: Pixabay

Накопительная сформирована из 6% страховых взносов, которые отчисляли работодатели, исходя из размера зарплат работников. «Начиная с 2014 года пополнение индивидуальных лицевых счетов не осуществляется. Средства накопительной пенсии находятся на счетах Социального фонда, и на них начисляется инвестиционный доход», — пояснила Хайдер.

Финансовый консультант добавила, что увеличить размер накопительной пенсии можно за счет самостоятельного внесения дополнительных взносов или деньгами материнского капитала.

Даже если вы с 1 января 2015 года не делали взносы на накопительную пенсию, суммы, начисленные на лицевой счет работников до 2014 года, никуда не пропали Юлия Хайдер финансовый консультант

Для тех, кто хочет получать на пенсии дополнительный доход, есть возможность открыть индивидуальный план в некоммерческих пенсионных фондах (НПФ). Туда можно вносить суммы, которые увеличатся за счет процентов. Главный плюс такого решения — налоговый вычет в 13% от суммы взносов.

Кому положена выплата пенсионных накоплений

Выплата пенсионных накоплений полагается россиянам, которые достигли пенсионного возраста: 65 лет — для мужчин и 60 лет — для женщин. Накопления можно забрать единоразово или же получать ежемесячно вместе со страховой пенсией.

Фото: РИА «Новости»

Заранее могут получить пенсионные накопления россияне, которые прекратили трудовую деятельность досрочно. К ним относятся сотрудники опасных профессий, жители Крайнего Севера, многодетные матери, инвалиды первой и второй групп. Если владелец пенсионных накоплений не успел воспользоваться деньгами, то они перейдут к его наследникам.

Как узнать, откуда приходили деньги на пенсионный счет

Получить полную информацию о поступлении денег на пенсионный счет можно через выписку, в которой прописано, сколько и как долго работодатель перечислял взносы, а также какое количество средств накопилось и где они хранятся — в Соцфонде или НПФ.

Заказать выписку можно на портале госуслуг. Для этого нужно перейти в раздел «Пенсионное обеспечение» и там выбрать «Извещение о состоянии лицевого счета». Документ придет на электронную почту.

Фото: РИА «Новости»

Также выписка доступна на сайте Социального фонда, где можно авторизоваться через «Госуслуги», в мобильных приложениях или на сайтах НПФ. Для получения бумажной выписки достаточно с паспортом и СНИЛС подойти в ближайший МФЦ.

Как получить пенсионные накопления в 2025 году

Для начала стоит определиться, в каком виде вы хотите получить пенсионные накопления — единовременной или ежемесячной выплатой, при условии что сумма составляет 412 тысяч рублей.

Также стоит заранее уточнить, где именно находятся ваши пенсионные накопления — в Соцфонде или НПФ. У частной компании должна быть действующая лицензия на финансовую деятельность. Узнать о ее наличии можно на сайте Центробанка.

Фото: РИА «Новости»

Также лучше всего проверить учет трудового стажа и внесения взносов. Если найдутся ошибки, необходимо подготовить все документы и обратиться в Соцфонд для перерасчета. После этого нужно подать заявление для получения пенсионных накоплений через портал госуслуг или лично в офисе Социального фонда или НПФ, если ваши деньги хранятся там. Заявление можно подать и через МФЦ. Срок его рассмотрения составляет до 10 рабочих дней. Но его могут продлить до трех месяцев, если организации понадобятся дополнительные документы.

Какую сумму можно получить единоразово при выплате пенсионных накоплений

Единоразово сумму пенсионных накоплений можно получить только при условии, что она не превышает 412 тысяч рублей. Такое решение принял Минтруд. В министерстве пояснили, что каждый год эта сумма увеличивается. В 2024 году предельная единовременная выплата составляла 351 тысячу рублей.

Фото: РИА «Новости»

Если сумма выше установленного порога, то она пойдет в качестве дополнения к выплате страховой части пенсии, которая начисляется ежемесячно. Для вычисления общую сумму накопительной части разделят на ожидаемый период выплат. В 2025 году он составляет 270 месяцев, или 22,5 года. На протяжении всего этого времени владелец накоплений продолжит получать свои деньги.