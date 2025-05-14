Сегодня 11:07 Новые лимиты с 15 мая. Кому не позволят переводить себе и другим больше 100 тыс. в месяц ЦБ предупредил об ограничениях по переводам для части россиян с 15 мая 0 0 0 Фото: Svetlana Vozmilova/Global Look Pres / www.globallookpress.com Деньги

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С 15 мая 2025 года в России начнет действовать новый закон, который ограничит переводы между физическими лицами до 100 тысяч рублей в месяц для определенной категории граждан. Об этом предупредили в пресс-службе Центробанка.

Почему вводят лимиты на переводы Новые правила вводят, чтобы бороться с теневыми схемами обналичивания денег. Особое внимание уделяется деятельности дропперов — пособников мошенников. Информация о них появляется в базе данных Банка России, которая доступна всем банкам и правоохранительным органам. «Сейчас, если сведения о клиенте попадают в базу данных регулятора, банк может приостановить ему действие карты или онлайн-банкинга. Если банк этого не сделал, с 15 мая 2025 года для такого человека вводится лимит — он не сможет переводить себе или другим людям больше 100 тысяч рублей в месяц», — отметили в ЦБ. Если правоохранительные органы сообщают о противоправных действиях человека, банк обязан заблокировать его карты и доступ к онлайн-банкингу.

Мера коснется только тех людей, сведения о которых есть в базе данных Банка России о мошеннических операциях. Центробанк

При таких ограничениях можно будет совершать важные переводы, но вывести и обналичить похищенные деньги не получится. Чтобы перевести сумму свыше 100 тысяч рублей, нужно обратиться в банк с паспортом или другим удостоверением личности.

Фото: РИА «Новости»

Как не стать дроппером по ошибке Иногда люди становятся дропперами непреднамеренно. Мошенники используют различные уловки, и их жертвы даже не осознают, что участвуют в преступной схеме. Чтобы избежать подобных ситуаций: не давайте свою банковскую карту другим людям; не переводите деньги по чужим просьбам, даже через банкомат; никому не сообщайте данные своего онлайн-банкинга; если вам ошибочно перевели деньги, обратитесь в свой банк и сообщите об этом.

Фото: РИА «Новости»

Что делать, если попал в базу данных ЦБ Чтобы оспорить включение данных в базу данных Банка России о подозрительных операциях, можно воспользоваться одним из двух способов. Первый — обратиться с заявлением в любой банк, где открыт счет. Второй — отправить заявление в Банк России через интернет-приемную. В теме обращения нужно указать «Информационная безопасность» и описать проблему. На операции, связанные с юридическими лицами, ограничения не действуют. Это означает, что клиент, информация о котором есть в базе данных Банка России, может продолжать совершать покупки в магазинах и на маркетплейсах, оплачивать коммунальные и другие услуги.