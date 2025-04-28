В России могут ввести уголовную ответственность для дропперов

Правительство предлагает ввести уголовную ответственность для дропперов, которые под влиянием преступников или за деньги оформляют на себя и передают банковские карты мошенникам. Об этом со ссылкой на текст законопроекта сообщило издание «Ведомости» .

Авторы инициативы предложили внести изменения в статью Уголовного кодекса о неправомерного оборота средств платежей и внести ответственность для дропперов. Согласно законопроекту, им и их посредникам может грозить до шести лет лишения свободы и штраф в размере от 300 тысяч рублей до одного миллиона рублей.

В правительстве отметили, что главная цель этой меры — создать многоуровневую систему защиты россиян от аферистов и усложнить мошенникам процесс реализации преступных схем.

«Эта инициатива позволит создать серьезные препятствия для вывода мошенниками украденных средств, а возможная уголовная ответственность существенно сократит количество желающих поучаствовать в преступных схемах за вознаграждение», — заявил представитель аппарата вице-премьера Дмитрия Григоренко.

Ранее стало известно о том, что преступники в России начали чаще использовать схему Pig Butchering («Забой свиней») для выманивания денег у жертв.

Для этого аферисты используют искусственный интеллект, дипфейки и методы социальной инженерии, а также создают фейковые аккаунты в приложениях для знакомств и соцсетях.