Сегодня 13:53 Низкая ставка по семейной ипотеке может сыграть злую шутку. В чем главные риски? Риелтор Перескокова: снижение ставки по «Семейной ипотеке» может вызвать перекос 0 0 0 Фото: Oleg Spiridonov/Business Online / www.globallookpress.com Деньги

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Лидер партии «Справедливая Россия — За правду» Сергей Миронов призвал снизить кредитные ставки по семейной ипотеке до трех процентов. Однако подобное предложение может спровоцировать перегрев рынка недвижимости, и реальное улучшение доступности жилья нивелируется. В ситуации разобрался 360.ru.

Три условия для снижения ставки по семейной ипотеке Ставка по семейной ипотеке может упасть при трех условиях. Первое — это снижение ключевой ставки Центробанка. «Речь идет о субсидируемой программе. Разницу между льготной и рыночной ставкой банку компенсирует государство. Если Центробанк снижает ключевую ставку, рыночные ставки падают, и государству становится дешевле субсидировать ипотеку. Это открывает возможности как раз для понижения ставки по семейной ипотеке», — рассказала 360.ru риелтор, эксперт по недвижимости Наталья Перескокова. Второе условие — рост бюджетных возможностей. Государство финансирует эту программу, и если в бюджете появятся дополнительные ресурсы, например, благодаря высоким доходам от нефти или налогов, можно будет рассмотреть расширение и удешевление программы.

Ну и третье — это политическая воля плюс фокус на демографию. И если правительство решит кардинально стимулировать рождаемость и поддерживать семьи с детьми, то снижение ставки до трех процентов может рассматриваться как раз как инструмент госполитики. Наталья Перескокова

Как сильно может упасть ставка по семейной ипотеке? По словам риестора, ставку по семейной ипотеке теоретически могут снизить и до нуля процентов, как это было уже в отдельных программах на Дальнем Востоке. «Но реально и устойчиво — это, скорее, три-четыре процента. Опять же, при каких условиях? Если ключевая ставка упадет, инфляция стабилизируется на низком уровне и не произойдет перераспределение государственных средств в другие программы», — подчеркнула эксперт по недвижимости.

Фото: РИА «Новости»

Минусы падения ставки по семейной ипотеке Однако важно осознавать, что низкая процентная ставка — это значительная финансовая нагрузка для бюджета, сказала Перескокова. По сути, государство компенсирует банкам расходы на каждого ипотечника.

Почему вот нельзя легко и просто снизить эту ставку? Потому что это очень дорого для государства. И в условиях ограниченного бюджета это может означать либо уменьшение бюджета по другим программам, либо рост дефицита бюджета. Наталья Перескокова

Кроме того, низкая процентная ставка может вызвать перегрев рынка недвижимости. Дешевые кредиты увеличивают спрос, что приводит к росту цен на жилье. «В итоге дорожает квадратный метр, а реальное улучшение доступности жилья нивелируется. Ну и, возможно, такая низкая ставка — это не совсем справедливо к другим категориям. Здесь появится логичный вопрос: почему одна группа получает ставку три процента, а другие — 20 и более? Это может вызывать некие перекосы», — отметила собеседница 360.ru. Тем не менее эксперт не думает, что ради получения семейной ипотеки россияне начнут заключать фиктивные браки. Ведь одно из условий — родить ребенка. По ее словам, есть и другие, более легальные и простые способы получить льготную ипотеку.