Ставку по семейной ипотеке захотели опустить до 3%

В ГД предложили снизить ставку по семейной ипотеке до 3%

Председатель партии «Справедливая Россия — За правду» Сергей Миронов обратился к Марату Хуснуллину, заместителю председателя правительства России, с просьбой рассмотреть возможность снижения кредитной ставки по программе «Семейная ипотека» и упрощения процедуры получения кредита. Документ оказался в распоряжении 360.ru.

«Сегодня для семей с детьми в России действует программа „Семейная ипотека“ со ставкой 6% годовых и первоначальным взносом 20% от стоимости жилья, но из-за отсутствия средств для подавляющего большинства россиян даже такие льготные условия невыполнимы», — подчеркнул лидер СРЗП.

Он отметил, что среди желающих участвовать в программе много людей, готовых продать свою небольшую квартиру. Они хотят взять ипотечный кредит и купить жилье большей площади.

Однако, как подчеркнул депутат, продажа и покупка новой квартиры — процесс не быстрый. Часто покупатели требуют освободить жилье сразу после сделки. Пока оформляют семейную ипотеку, люди остаются без крыши над головой.

«Некоторые граждане на это время переезжают в съемные квартиры, но это дополнительные расходы, и многим они не по карману», — отметил парламентарий.

Депутаты предложили решение: разрешить брать кредит с нулевым первоначальным взносом, если в залог банку отдать единственное жилье. В будущем банк сможет продать эту квартиру и использовать вырученные деньги для погашения кредита.

«Кроме того, мы предлагаем снизить кредитную ставку по программе в 2 раза, с 6% до 3% годовых, и для многих россиян это станет существенным финансовым послаблением», — добавил Миронов.

Ранее президента России Владимира Путина возмутило, что некоторые банки при оформлении «Семейной ипотеки» начисляют до 10% дополнительных комиссий. Глава государства поручил навести порядок в этом вопросе.