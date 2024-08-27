Названы способы дистанционного открытия бизнеса без посещения ФНС

Посещение отделения ФНС уже давно стало не актуальным, как для предпринимателей, так и простых граждан. Ведомство запустило огромное количество интернет-сервисом для дистанционного решения всех вопросов. Удобство налогоплательщиков стало приоритетом службы. Об этом в интервью ведущей 360.ru Юлии Минаковской рассказала начальник отдела работы с налогоплательщиками УФНС России по Московской области Олеся Пахомова.

Она подчеркнула, что сейчас пользователям доступны более 70 электронных сервисов и этот перечень постоянно расширяется и пополняется новыми инструментами.

«Не важно где вы находитесь: дома или на даче, или даже н в Космосе. Главное, чтобы был доступ к интернету и это поможет решить многие налоговые вопросы онлайн», — заявила собеседница.

В качестве примера она привела дистанционное открытие собственного дела. Самый простой способ — самозанятость.

«Регистрация доступна в приложении, на сайте налоговой службы, банке или сайте госуслуг. Нет расчетов и деклараций. Чек формируется автоматически. При этом налоговые ставки небольшие с учетом налогового вычета», — перечислила Пахомова.

Она добавила, что также дистанционно можно стать индивидуальным предпринимателем или открыть общество с ограниченной ответственностью с одним учредителем

«Для этого нужно воспользоваться сервисом „Старт бизнес онлайн“, который предусматривает регистрацию ИП или ООО с одним учредителем. Преимущества тоже очевидны: онлайн-регистрация, получение электронной цифровой подписи без личного визита, а также возможность открытия счета в банке», — перечислила спикер.

Пахомова добавила, что онлайн также можно зарегистрировать бизнес покрупнее, то есть юридическое лицо с несколькими учредителями или разные виды организаций.

«Сервис помогает корректно заполнить заявление на регистрацию, выбрать коды деятельности и выбрать один из 46 типовых уставов. Но он не только помогает создать бизнес, но и полностью его организовать, вносить изменения, направлять сообщения об ошибке в сведениях Росреестра или ликвидировать юрлицо», — подчеркнула она.

Представитель ФНС добавила, что интернет-сервисы ведомства также помогают простым гражданам получать информацию о налогах и льготах, получать выписки из реестров и даже разблокировать счета.

ФНС не только помогает платить налоги, но и пополняет федеральный бюджет. С января по май этого года ведомство направило в казну более 57 миллиардов рублей, собранных только от налога на доходы физических лиц. Сумма оказалась в полтора раза выше, чем в прошлом году. В ведомстве пояснили, что это связано с ростом зарплат и премий.