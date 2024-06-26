Поступления в бюджет России от НДФЛ выросли в полтора раза за полгода

ФНС: в бюджет РФ за полгода поступило более 57 миллиардов рублей от НДФЛ

В российский бюджет с января по май поступило более 57 миллиардов рублей от НДФЛ. Об этом сообщили «Известия» со ссылкой на Федеральную налоговую службу.

По данным ведомства, показатель вырос в полтора раза по сравнению с аналогичным периодом 2023 года. Это может быть связано с ускоренным ростом премий и зарплат, а также дивидендных начислений.

Власти спрогнозировали, что федеральный бюджет получит 176 миллиардов рублей по итогам года. Речь идет о налоге, который взимается с доходов более чем пять миллионов рублей в год.

Ранее сообщалось, что в России сохранят нулевую ставку НДС для гостиниц до 2030 года. Этот вопрос обсуждали в том числе в Кремле, сообщил RT.

В мае глава комитета ГД по труду Ярослав Нилов заявил, что депутаты внесут поправки о снижении НДФЛ для тех, кто мало зарабатывает.