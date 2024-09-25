Назван самый частый способ похищения денег с банковских счетов россиян

Нацелившиеся на банковские счета россиян мошенники начали похищать деньги через переводы по системе бесконтактной оплаты, приложение для которой потенциальная жертва самостоятельно устанавливает на смартфон. Об этом в комментарии РИА «Новости» заявил заместитель председателя правления Сбербанка Станислав Кузнецов.

Он подчеркнул, что, по статистике, более половины случаев хищения средств приходятся именно на такой способ. Злоумышленники убеждают владельца счета установить приложение мобильной платежной системы и привязать к устройству принадлежащую мошенникам банковскую карту, предварительно переслав все реквизиты. Жертве обещают, что она сможет пользоваться всеми внесенными деньгами, которые отразятся на счете.

После этого владелец смартфона пополняет принадлежащую мошенникам карту через банкомат. Увидев, что счет в приложении бесконтактной оплаты пополнился, человек ничего не заподозрит. Но практически сразу после этого настоящие владельцы карты снимают с нее все деньги.

Кузнецов заявил, что для предотвращения подобных схем необходимо ввести лимиты на операции по картам, привязанным к приложениям бесконтактной оплаты, а также специальный срок между установкой приложения устройства и привязкой банковской карты.

Также мошенники продолжили использовать схему хищения денег через переводы со счета на счет потенциальных жертв. Они убеждают владельца средств открыть дополнительный счет в менее защищенном банке и хранить деньги именно там, а после снимают их в обход антифрод-системы.

Представитель Сбербанка подчеркнул, что необходимо ужесточить стандарты переводов между своими счетами в отношении банков-получателей. Эти организации обязаны внимательнее относиться к снятию наличных недавно поступивших со счета из другого банка.

Сотрудники ФСБ ранее задержали пятерых пособников украинских телефонных мошенников, причастных к более чем 190 хищениям денег россиян на общую сумму свыше 100 миллионов рублей. Задержанные заключали договоры для IP-телефонии, давая звонящим злоумышленникам доступ к использованию многоканальной связи для звонков на номера российских операторов.