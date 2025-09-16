Сегодня 13:36 Начинать нужно не с пенсии: для безбедной старости предложили повышать зарплаты Депутат Бессараб: для повышения пенсий в России нужно поднимать зарплаты 0 0 0 Фото: Maksim Konstantinov/Global Look Press / www.globallookpress.com Эксклюзив

Деньги

Пенсия

Пенсионеры

Законы

Выплаты в России

Депутаты

Россия

Зарплаты

В Госдуме предложили изменить расчет пенсий, чтобы учитывать личный трудовой вклад каждого человека. По мнению депутатов, современная система корнями уходит в советский период, но ее переход к рыночным условиям прошел неполноценно. Так ли это, разобрался 360.ru.

Как рассчитывают пенсии в России Изменить формулу расчета пенсий предложил председатель комитета Госдумы по вопросам собственности и член Национального финансового совета Банка России Сергей Гаврилов. По его мнению, важно учитывать надбавки за длительный трудовой стаж. Также стоит предусмотреть дополнительные коэффициенты для тех, кто работает в социально значимых профессиях — например, врачами или педагогами. В беседе с ТАСС Гаврилов добавил, что нужно вернуться к практике специальных доплат за квалификацию и профессиональные звания.

Современная пенсионная система в России выросла из советской модели, но ее адаптация к рыночным условиям оказалась неполной. Принцип солидарности сохранился, но при этом изменилась сама логика расчета. Сергей Гаврилов депутат Госдумы

Парламентарий напомнил, что в советский период пенсию определяли как долю заработка с установленными пределами: например, 55% заработка плюс проценты за дополнительный стаж по закону РСФСР 1990 года. «В постсоветское время система стала включать усредняющие показатели, чтобы удерживать баланс между возможностями бюджета и обязательствами государства», — добавил Гаврилов.

Фото: РИА «Новости»

По его мнению, такое усреднение вызвало разногласия между ожиданиями людей и возможностями бюджета. С 2010 года ввели механизм валоризации пенсий. Он коснулся всех, кто работал до 2002 года. Пенсионный капитал увеличили на 10%, а за каждый год до 1991 года добавляли еще 1%. Позже система стала еще более сложной. Пенсионный капитал превратился в баллы, что многие восприняли как разрыв между пенсией и реальным трудовым вкладом. Люди с большим стажем и высокой квалификацией часто получают выплаты, сравнимые с теми, у кого стаж был низким или вовсе отсутствовал, отметил парламентарий.

Фото: РИА «Новости»

Пенсионная система в России: в чем проблема и как решать Сейчас со всех сторон поступают предложения изменить пенсионную систему, обратила внимание в беседе с 360.ru член комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Светлана Бессараб. «По сравнению с советской системой, сегодняшняя все же ушла явно вперед. Доплата за квалификацию, за звание включается в состав заработной платы, и с заработной платы работодатель отчисляет процент страховых взносов на пенсию. Чем выше заработная плата, включая надбавки, тем выше будет пенсия. Другое дело, если этих надбавок недостаточно, то тогда нужно начинать не с пенсии. Не в пенсию добавлять из социального кошелька, а именно заработную плату», — отметила она.

Фото: РИА «Новости»

Бессараб добавила, что важно все-таки установить причину проблемы, а не пытаться решить ее постфактум. То же самое касается и социальных работников.

Президент издал указ, по которому зарплата врачей должна быть не меньше 200% от средней по региону. Для учителей этот показатель составляет не менее 100%. Как подчеркнула Бессараб, большинство регионов соблюдают нормы, однако важно внимательно следить за ситуацией.

Есть регионы, в которых соотношение достигается за счет увеличения интенсивности труда, увеличения ставки педагога и врача. Особенно это касается крупных населенных пунктов, агломераций, где врач для того, чтобы получить свои 200%, работает на 1,5-1,6 ставки, а учителя и того больше. Есть регионы, в которых учителя работают не 18 часов, как положено, а порядка 27 часов, что, конечно, очень является очень большой нагрузкой. Светлана Бессараб депутат Госдумы

Нужно исходить из повышения заработной платы. И тогда и пенсия будет достойная, выразила уверенность депутат. «Что касается увеличения на определенный коэффициент пенсии за длительный стаж, то хочу обратить внимание: сегодня, если мы продолжаем работать, не выходя на пенсию, не получая пенсию ближайшие пять лет, мы можем на 40% увеличить свою пенсию», — добавила она.

Фото: РИА «Новости»

Если человек не выходит на пенсию по старости и работает еще 10 лет, то можно увеличить пенсионные выплаты вдвое. Но обычно он получает и пенсию, и зарплату. Из-за этого сделать выплаты больше нельзя — только на обычный процент индексации и на те три балла, которые работающий пенсионер зарабатывает.

Я бы поддержала предложение Счетной палаты, которая еще в 2021 году отчет президенту предоставляла по длительному стажу работы, и президент поручал правительству рассмотреть возможность увеличить индивидуальные пенсионные коэффициенты при стаже работы, например, от 30 лет и выше. Светлана Бессараб

Собеседница 360.ru согласилась с тем, что человек имеет право на дополнительные преференции от государства, когда действительно долго трудился. Однако, по ее словам, необходимо более детальное и точное решение, чем предложил Гаврилов.