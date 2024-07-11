Сегодня 13:42 «На всякий случай». Введение запрета на экспорт бензина назвали перестраховкой Аналитик Юшков назвал перестраховкой введение запрета на экспорт бензина 0 0 1 Фото: РИА «Новости» Эксклюзив

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Федеральная антимонопольная служба (ФАС) России предложила вернуть запрет на экспорт бензина в августе. Когда правительство принимает решение о таких ограничениях, оно учитывает социальный эффект, рассказал 360.ru ведущий эксперт Фонда национальной энергетической безопасности, аналитик Игорь Юшков.

Перестраховка правительства «Правительство перестраховывается во многом в своем решении. <…> Пошли новости о том, что до рекордного уровня за 2024 год выросли цены на бирже на бензин, хотя в 2023 году они были еще выше. Правительству важно показать, что оно реагирует на подобные изменения, на подобные индикаторы», — объяснил специалист. В прошлом году в разгар топливного кризиса президент Владимир Путин раскритиковал кабмин за несвоевременно принятые меры. Теперь правительство собирается избежать этого — оно будет ориентироваться на цены на бирже. «Если цена поднимается, тогда они вводят запрет на экспорт бензина. Если опускается, соответственно, разрешают», — отметил Юшков.

Фото: РИА «Новости»

Бензина в России достаточно При этом вице-премьер Александр Новак и Минэнерго заявляли о достаточном количестве бензина в России, напомнил эксперт. «Более того, в июне заработал на полную мощность Нижегородский нефтеперерабатывающий завод, который находился в ремонте еще с нового года. А он крупнейший в России именно по производству бензина, на него 10% российского производства бензина приходится», — подчеркнул Юшков. Запрет на экспорт бензина в августе могут и не ввести — пока это только предложение ФАС, сказал специалист.

Официально это решение еще не закреплено. Если на протяжении недели цены на бирже на бензин понизятся, то есть шанс, что все-таки этот запрет вводить не будут. Поэтому, может быть, даже надо немножко подождать. Игорь Юшков аналитик

Спрос растет Ограничение на экспорт позволит насытить внутренний рынок в период повышенного спроса, так как начнется сезон сбора урожая. Летом, действительно, россияне покупают гораздо больше бензина, чем зимой, отметил Юшков. «Но если мы говорим про все, что касается сельского хозяйства, то они все-таки дизель потребляют, а там никакого запрета на экспорт нет. То есть там достаточно обеспечены все, и сейчас речь только про бензин», — заявил специалист. По его словам, бензин потребляется в гражданском секторе, и его расход тоже возрастает — россияне «распробовали» внутренний туризм и все больше ездят на автомобилях. «Люди едут на машине в Анапу со всей страны и, соответственно, дополнительный спрос, и каждый год он увеличивается. Но насколько увеличится в этом году и нужно ли вводить запрет на экспорт, сказать сложно. Я думаю, что если введут запрет на экспорт в августе, то это некая перестраховка будет», — заключил Юшков. Новак поддержал идею запретить экспорт бензина в августе. Сами НПЗ уже снизили поставки топлива за границу.