Экспорт бензина из России продлят до сентября

«Коммерсант»: ФАС предложила сохранить запрет на экспорт бензина в августе

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Вывоз бензина за рубеж приостановят в августе, чтобы урегулировать ситуацию с ценами на топливном рынке. Об этом сообщил «Коммерсант».

Запрет на экспорт предложила продлить Федеральная антимонопольная служба. Эту меру уже поддержал заместитель председателя правительства Александр Новак.

Источники издания связали решение о временном запрете экспорта с непрекращающимся ростом биржевой стоимости топлива. Цена на бензин достигла максимальной отметки с сентября прошлого года. Также собеседники газеты напомнили, что НПЗ не могут нарастить производство бензина и удовлетворить повышенный спрос на внутреннем рынке.

В издании добавили, что экспорт уже снизили и сами компании — только за первую треть июня он сократился в два раза по сравнению с 2023 годом.

Запрет на вывоз бензина за рубеж уже устанавливали с 20 мая по 30 июня. Эксперты объясняли, что запрет помогает стабилизировать цены во время туристического сезона, когда растет число поездок на авто.

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