Кризис на пороге: как «пузырь ИИ» обрушит мировые рынки и вернет нас в 2008-й?

В США провели параллели со временем, которое предшествовало кризису 2008 года: высокая конкуренция на финансовом рынке и снижение стандартов толкает банки на риски в погоне за прибылью, что грозит шоковой ситуацией. Насколько мир близок к экономической яме, разбирался 360.ru.

Бум ИИ спровоцирует экономический шок Выступая перед инвесторами, гендиректор крупнейшего американского инвестиционного банка JPMorgan Джейми Даймон напомнил, что в 2005–2007 годы риски в кредитной системе были незаметны из-за быстрого роста и высокой доходности на финансовых рынках. Ощущение благополучия, подчеркнул он, поглощает, когда «все зарабатывают деньги» и ошибочно полагают, что серьезных проблем не возникнет. «К сожалению, мы наблюдали это в 2005, 2006 и 2007 годах — почти то же самое — прилив поднимал все лодки, и все зарабатывали много. Я вижу, как люди совершают глупости, чтобы получить чистый процентный доход», — заявил Даймон на встрече с инвесторами.

Фото: РИА «Новости»

В кредитном цикле, обратил внимание банкир, всегда есть место для неожиданности. И зачастую неочевиден как раз источник шока. Гендиректор JPMorgan предположил, что в этот раз под удар попадет сектор программного обеспечения, а виной тому будет бум ИИ.

Не знаю, какое стечение обстоятельств вызовет этот цикл. Меня это очень беспокоит и не успокаивает тот факт, что цены на активы высоки. На самом деле, думаю, это только увеличивает риск.

Озвученные Даймоном опасения, сообщило агентство Bloomberg, прозвучали на фоне усиленного внимания инвесторов к сфере частного кредитования: объем рынка здесь достиг 1,8 триллиона долларов. Еще большие волнения вызвали сложности у Blue Owl, одного из крупных игроков. И хотя компания заявила о сохранении ликвидности, часть бенефициаров, по данным CNN, все равно усмотрели в происходящем сигнал о напряженности в отрасли.

Фото: Jimin Kim/Keystone Press Agency / www.globallookpress.com

Автор «Черного лебедя» допустил банкротство в секторе ПО С мнением Даймона согласились экономисты, указав на системные риски и возможный значительный удар по стоимости отдельных активов. По их словам, «тревожные сигналы в частном кредитовании поразительно напоминают 2007 год».

О потенциальном банкротстве в секторе ПО предупредил Bloomberg и автор книги книги «Черный лебедь: под знаком непредсказуемости» Нассим Талеб, который предсказал кризис 2008 года. Причиной этому станет технологическая нестабильность, все та же конкуренция и геополитическая обстановка. Технологические гиганты, заметил он, вступили в опасную гонку заимствований в попытках разработать инфраструктуру искусственного интеллекта. И высока вероятность, что они не окупятся в течение многих лет.

Фото: Pogiba Alexandra/news.ru / www.globallookpress.com

По словам Талеба, значительную часть роста фондового рынка в последние пару лет обеспечивала узкая группа акций, связанных с ИИ. Если лидерство сменится, более широкие индексы останутся уязвимыми. «Хвостовой риск в разных секторах экономики структурно недооценен. Он заключается не в незначительной коррекции, а в значительном падении», — сказал экономист. Проведенный Bank of America опрос показал, что каждый четвертый — около 23% — опрошенный инвестор с инвестиционным рейтингом назвал угрозу «пузыря искусственного интеллекта» своей главной проблемой. Основными рисками респонденты обозначили неустойчивость инвестиций, связанных с ИИ, а также завышенные оценки компаний. В число ключевых страхов вошла возможность торговых конфликтов и мировой рецессии.

Фото: РИА «Новости»

К чему приведет переоцененность технологий ИИ Риторика о возможности мирового финансово-экономического кризиса заставляет вспомнить одно японское хокку, заметил в беседе с 360.ru эксперт финансового рынка Андрей Брахота. «„Буря, скоро грянет буря, предупредил меня разбойник на дороге“. Этим разбойником как раз выступил JPMorgan», — сказал он.

Тем не менее специалист согласился, что одной из причин кризиса может стать переоцененность технологий искусственного интеллекта, в которые вкладывали значительные средства.

Искусственный интеллект — хорошая технология, полезная, но не настолько, чтобы мы ее оценивали дороже, чем традиционные материальные блага.

Механизм кризиса, по словам Бархоты, пока до конца не ясен, хотя предостережение JPMorgan как раз касается инвестиционной активности. «[Банк], который уже, возможно, снял сливки с этих инвестиций, может просто зафиксировать позиции и обернуть рынок искусственного интеллекта, акции соответствующих технологических компаний вниз. <…> Больше похоже на то, что это своеобразная рыночная манипуляция, которую выдают за некое пророчество», — допустил собеседник 360.ru.

Фото: Sven Hoppe/dpa / www.globallookpress.com

Какие сферы может затронуть финансовый кризис Эксперт финансового рынка напомнил, что кризис 2008 года в США базировался на двух основных предпосылках.

Первая — переоценка качества кредитного населения, в данном случае ипотечных заемщиков. А второй момент связан с тем, что эти долги были секретизированы, несколько раз переупакованы в ценные бумаги.

На сегодняшний день четко виден «навес» ценных бумаг и денежных агрегатов в целом над реальным производством, причем во всем мире. Но корень проблемы лежит не в материальной плоскости, а в сфере переоцененных технологий и несуществующих благ. Причем предвестники дисбаланса были еще около 10 лет назад.

Фото: Ingram Images / www.globallookpress.com

«Сегодня, когда стартапы с искусственным интеллектом стоят дороже, чем какой-нибудь „Шеврон“ нефтеносный, это тоже своеобразный перекос. Поэтому, скорее всего, будет просто бегство инвесторов из переоцененных активов, которые были переоценены», — предположил Бархота.

Интересно Chevron Corporation («Шеврон») — одна из крупнейших в мире американских энергетических корпораций. Специализируется на разведке, добыче, транспортировке и переработке нефти и природного газа.

По его словам, процесс может сопровождаться приобретением каких-либо аутентичных активов вроде золота.

И мы увидим, что экономика будет обескровлена, из нее уйдут деньги, и все будут сидеть на золотых слитках, странных товарных запасах. И это поспособствует рецессии, замедлению мировой экономики и, возможно, дисбалансу потребления отдельных домохозяйств.

Эксперт не исключил, что негативно сценарий будет развиваться в том числе для сырьевой экономики. Президент США Дональд Трамп открыто выступает за снижение цен на нефть, и его интересы не всегда совпадают с планами JPMorgan. «Тем не менее мы видим по опыту прошедших 12 месяцев, что риторика Трампа относительно пошлин, торговых войн, урегулирования на Ближнем Востоке действует гораздо сильнее, чем увещевания банка и любые рыночные инсинуации», — подчеркнул Брахота.

Фото: Sergey Petrov/news.ru / www.globallookpress.com

Как мировой кризис повлияет на Россию Россию, по его словам, связанный со ИИ шторм затронет несильно. «Россия — остров в океане. Океан бушует, остров накрывают волны, но на нем есть еще внутренний вулкан. И, скорее всего, он вспыхнет раньше. Этот вулкан связан с дисбалансами производства и потребления и с традиционными сферами», — обратил внимание собеседник 360.ru. Он объяснил, что страну оградили от влияния внешнего контура действиями монетарных властей, Центробанка и Министерства финансов.