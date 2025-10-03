Как забрать пенсионные накопления и стоит ли это делать: простая и понятная инструкция
В 2026 году почти 706 тысяч россиян получат возможность получить единоразово свои пенсионные накопления. Речь идет о средствах, которые работодатели перечисляли с 2002 по 2013 год и которые были заморожены с 2014 года.
Накопительная пенсия: что такое и кому положена
Накопительная пенсия — это прибавка к выплате, формировавшаяся за счет взносов работодателя с 2002 года. Тогда они перечисляли 6% из зарплаты на лицевые счета сотрудников. Накопительная система действовала в России до 2014 года, пока в стране не ввели мораторий на формирование накопительной части пенсии.
Тогда власти решили временно приостановить перечисление новых взносов работодателей на индивидуальные накопительные счета граждан. Вместо этого 22% страховых взносов стали направляться только на выплату страховых пенсий нынешним пенсионерам.
Уже сформированные средства продолжали инвестироваться, поэтому баланс на счетах постепенно рос. Изначально «заморозка» планировалась как временная мера, но в итоге ее неоднократно продлевали.
В следующем году многие россияне смогут единоразово получить пенсионные накопления, об этом со ссылкой на проект бюджета Соцфонда сообщили «Известия».
Правом на выплаты смогут воспользоваться все граждане, за которых с 2002 по 2013 год работодатели перечисляли 6% из зарплаты на лицевые счета сотрудников. Получить деньги можно еще до выхода на пенсию — женщины могут это сделать после достижения 55 лет, а мужчины — 60.
Три варианта получить пенсионные накопления
- Самый очевидный вариант — оформить единовременную выплату и забрать все деньги сразу. Для тех, у кого накоплений немного, это будет хорошая возможность быстро получить поддержку. Однако реализовать этот вариант могут только те, у кого расчетный размер ежемесячной накопительной пенсии не превышает 10% прожиточного минимума пенсионера.
Чтобы посчитать этот показатель, нужно знать «период дожития» — условное количество месяцев, в течение которых человек, по статистике, будет получать пенсию. В 2026 году этот период составит 270 месяцев (22,5 года). Это значение сравнивают с 10% прожиточного минимума пенсионеров. В 2026 году его планируют установить на уровне 16 300 рублей.
С такими показателями пороговое значение составляет 1630 рублей. Если расчетная пенсия ниже этой суммы, пенсионер вправе запросить единовременную выплату. Есть и еще одно ограничение: максимальная сумма на счете для получения разовой выплаты не должна превышать 412 тысяч рублей.
Размер будет зависеть от того, сколько денег на специальном счете, но в среднем по России в 2026 году она составит 68 тысяч рублей.
- Также россияне могут выбрать бессрочную накопительную пенсию — пожизненные ежемесячные выплаты. Согласно оценке СФР, в 2026 году такой формат предпочтут около 153 тысяч человек, а средний размер доплаты составит 1600 рублей в месяц.
- Третьим вариантом является срочная пенсионная выплата. В этом случае деньги распределяют равными частями на срок, который определяет сам гражданин, но период не может быть меньше 10 лет. По прогнозам СФР, на такую модель в 2026 году согласятся около 41 тысячи россиян, а средняя выплата составит около трех тысяч рублей в месяц.
Как выгодно распорядиться этими деньгами
Каждый россиянин сам принимает решение, будет он забирать деньги или оставит. Научный руководитель Центра конъюнктурных исследований Института статистических исследований и экономики знаний НИУ ВШЭ Георгий Остапкович отметил в беседе с RTVI, что универсальный совет в этом случае дать нельзя.
По его словам, все зависит о того, в какой финансовой ситуации находится гражданин. Если ему не нужны деньги прямо сейчас, то их можно не забирать.
Если все в порядке — оставьте [средства] на социальном фонде и живите спокойно до того, как выйдете на пенсию или сможете воспользоваться этим конкретно.
Георгий Остапкович
Научный руководитель Центра конъюнктурных исследований Института статистических исследований и экономики знаний НИУ ВШЭ
Экономист добавил, что существуют более эффективные способы, с помощью которых можно сохранить и приумножить накопления.
«Например, условно говоря, какие-нибудь ОФЗ, облигации, еще что-то — они сегодня достаточно стоят. Может быть, переложат на депозит, но депозиты сейчас падают», — подчеркнул он
Остапкович напомнил, что забрать накопления могут не все граждане, поэтому стоит внимательно изучить все условия, прежде чем принимать какие-то решения.
Согласно проекту бюджета СФР, средний размер единовременной выплаты будет расти. В 2027 он почти удвоится — с 68 тысяч увеличится до 119 тысяч рублей. В 2028 году — сократится до 114 тысяч. Уменьшится и число граждан, которые смогут единовременно забрать накопления.
Работающие пенсионеры могут перевести накопления в программу долгосрочных сбережений, запущенную Минфином и ЦБ в 2024 году. Доцент РЭУ имени Г. В. Плеханова Людмила Иванова-Швец в беседе с «Известиями» назвала такой механизм выгодным: накопительную часть можно использовать как первоначальный взнос, вложения софинансирует государство. Также при этом доступен налоговый вычет.
«Во многих странах накопительная система обеспечивает значительную часть будущей пенсии, так как граждане формируют ее в течение всей трудовой жизни. В России же пока такими механизмами пользуется лишь небольшая доля работающих», — уточнила она.
В целом на трехлетний период правительство заложило профицит фонда. На положительный результат повлияют повышение зарплат и отмена пониженных страховых взносов для бизнесменов.