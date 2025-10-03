Как забрать пенсионные накопления и стоит ли это делать: простая и понятная инструкция

В 2026 году почти 706 тысяч россиян получат возможность получить единоразово свои пенсионные накопления. Речь идет о средствах, которые работодатели перечисляли с 2002 по 2013 год и которые были заморожены с 2014 года.

Накопительная пенсия: что такое и кому положена

Накопительная пенсия — это прибавка к выплате, формировавшаяся за счет взносов работодателя с 2002 года. Тогда они перечисляли 6% из зарплаты на лицевые счета сотрудников. Накопительная система действовала в России до 2014 года, пока в стране не ввели мораторий на формирование накопительной части пенсии.

Тогда власти решили временно приостановить перечисление новых взносов работодателей на индивидуальные накопительные счета граждан. Вместо этого 22% страховых взносов стали направляться только на выплату страховых пенсий нынешним пенсионерам.

Уже сформированные средства продолжали инвестироваться, поэтому баланс на счетах постепенно рос. Изначально «заморозка» планировалась как временная мера, но в итоге ее неоднократно продлевали.

В следующем году многие россияне смогут единоразово получить пенсионные накопления, об этом со ссылкой на проект бюджета Соцфонда сообщили «Известия».

Правом на выплаты смогут воспользоваться все граждане, за которых с 2002 по 2013 год работодатели перечисляли 6% из зарплаты на лицевые счета сотрудников. Получить деньги можно еще до выхода на пенсию — женщины могут это сделать после достижения 55 лет, а мужчины — 60.