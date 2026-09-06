Сегодня 23:27 Забрать все сразу. Как получить пенсионные накопления одной выплатой Доцент МГУ Чирков: пенсионные накопления до 440 тыс. рублей можно получить разом Фото: 360.ru Эксклюзив

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Средний размер единовременной выплаты пенсионных накоплений в 2027 году превысит 119 тысяч рублей. Однако получить эти деньги смогут не все: сумма зависит от накоплений конкретного человека, а для выплаты целиком необходимо соответствовать установленным условиям. Кто имеет право забрать деньги сразу, чем это отличается от обычной пенсии и как проверить свои накопления — разбирался 360.ru.

Сколько выплатят в 2027 году В 2027 году средний размер единовременной выплаты пенсионных накоплений составит 119,3 тысячи рублей, следует из данных федерального бюджета, с которыми ознакомилось РИА «Новости». В 2028-м среднюю сумму оценивают в 113,5 тысячи рублей. На такие выплаты в 2027 году предусмотрели 70,8 миллиарда рублей, а в 2028-м — 65,2 миллиарда. В расходы уже включили стоимость доставки денег гражданам, например, через «Почту России». При этом 119,3 тысячи рублей — не фиксированная сумма, которую сможет получить каждый. Это прогнозируемый средний размер выплаты. Конкретная сумма зависит от того, сколько пенсионных накоплений сформировалось у человека. Откуда берутся пенсионные накопления Пенсионные накопления — это отдельные средства, которые учитываются на специальной части индивидуального лицевого счета гражданина в Социальном фонде России либо на пенсионном счете в негосударственном пенсионном фонде. Основным источником таких накоплений стали страховые взносы работодателей, которые направлялись на накопительную пенсию в 2002–2013 годах. С 2014 года этот механизм приостановили: обязательные страховые взносы работодателей сейчас полностью направляются на формирование страховой пенсии. При этом сформированные ранее накопления никуда не исчезли — они продолжают инвестироваться.

Фото: РИА «Новости»

Накопления, в частности, есть у граждан 1967 года рождения и моложе, за которых работодатели перечисляли соответствующие взносы в 2002–2013 годах. Они также могли сформироваться у мужчин 1953–1966 годов рождения и женщин 1957–1966 годов рождения, за которых взносы поступали в 2002–2004 годах. Кроме того, источником накоплений могут быть добровольные дополнительные взносы, средства материнского капитала, направленные на накопительную пенсию, и инвестиционный доход.

Интересно Страховая пенсия по старости и пенсионные накопления — не одно и то же. Страховую пенсию рассчитывают исходя из пенсионных коэффициентов и стажа. Накопления представляют собой отдельную сумму средств, сформированную на счете в СФР или НПФ.

Фото: Медиасток.рф

Кто сможет получить все накопления сразу Пенсионные накопления можно получить тремя основными способами: одной суммой, в виде ежемесячной накопительной пенсии либо срочной пенсионной выплаты. При единовременной выплате человеку перечисляют сразу все имеющиеся пенсионные накопления. Однако просто выбрать этот вариант по желанию нельзя — закон устанавливает условия. Получить пенсионные накопления единовременно могут мужчины с 60 лет и женщины с 55 лет, если у них нет необходимых 15 лет страхового стажа и (или) 30 индивидуальных пенсионных коэффициентов (ИПК). ИПК, или пенсионные баллы, начисляются за периоды работы и зависят в том числе от суммы страховых взносов, уплаченных за человека. Именно из накопленных баллов впоследствии рассчитывается страховая пенсия. Второй вариант — когда расчетный размер накопительной пенсии не превышает 10% федерального прожиточного минимума пенсионера. Доцент факультета государственного управления МГУ Максим Чирков в беседе с 360.ru объяснил, что именно второй критерий позволяет получить одной суммой сравнительно небольшие накопления. «Если ежемесячная выплата, предполагаемая по накопительной пенсии на момент расчета, меньше 10% прожиточного минимума, то можно по заявлению получить деньги единовременно», — рассказал он. В 2026 году федеральный прожиточный минимум пенсионера составляет 16 288 рублей. Десятая часть этой суммы — около 1629 рублей. Для расчета накопительной пенсии в 2026 году используется ожидаемый период выплаты в 270 месяцев. Таким образом, ориентировочная граница накоплений, позволяющая претендовать на единовременную выплату по этому основанию, составляет около 440 тысяч рублей. «Учитывая ожидаемый период выплаты 270 месяцев, максимальный размер накоплений для единоразовой выплаты — примерно 439 тысяч рублей», — пояснил Чирков.

Фото: Медиасток.рф

Почему деньги делят на 270 месяцев 270 месяцев — это ожидаемый период выплаты, который используется для расчета размера накопительной пенсии в 2026 году. Это не означает, что по истечении периода выплаты обязательно прекратятся. СФР определяет накопительную пенсию как ежемесячную и бессрочную. После назначения накопительной пенсии СФР продолжает инвестировать оставшиеся средства. При положительном результате инвестирования размер выплаты корректируется ежегодно 1 августа. Чем срочная пенсионная выплата отличается от накопительной Третий вариант — срочная пенсионная выплата. Она тоже поступает каждый месяц, однако не пожизненно, а в течение выбранного человеком периода. Минимальный срок составляет 10 лет. Но оформить таким образом можно не любые пенсионные накопления. Срочная выплата назначается из средств, сформированных за счет дополнительных взносов на накопительную пенсию, в том числе в рамках программы государственного софинансирования, а также из направленного на накопительную пенсию материнского капитала и инвестиционного дохода от этих денег. Таким образом, срочную выплату не следует путать со страховой пенсией по старости. Если выбранный срок закончится, прекратится именно выплата соответствующей части пенсионных накоплений. Право человека на назначенную страховую пенсию по старости от этого не исчезает.

Фото: РИА «Новости»