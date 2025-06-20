Сегодня 15:39 Срок за код из СМС. Как не стать дроппером и уберечь от этого близких Правозащитник Комсолев рассказал, как случайно не стать дроппером 0 0 0 Фото: Artem Sobolev/news.ru / www.globallookpress.com Эксклюзив

Деньги

Штрафы

Банки

Рубль

Дети

Пенсионеры

Законы

ЦБ РФ

Преступления

Мошенничество

Деньги

Полиция

На днях Госдума и Совет Федерации одобрили законопроект об уголовной ответственности для дропперов. После вступления документа в силу под его действие попадут порядка двух миллионов россиян. Кто это такие, в чем заключаются их преступления, какие сроки и штрафы теперь предусмотрены за нарушения и как случайно не переступить черту закона, выяснил 360.ru.

Закон о дропперах 2025: в чем суть В России одобрили законопроект, устанавливающий уголовную ответственность для дропперов — лиц, которые передают свои банковские карты или доступ к ним мошенникам для вывода или обналичивания похищенных средств. Если документ подпишет президент России Владимир Путин, то инициатива дополнит 187 статью Уголовного кодекса РФ «Неправомерный оборот средств платежей». Ранее власти приняли некоторые дополнительные меры, которые мешают деятельности дропперов. С 25 июля 2024 года банки приостанавливают подозрительные переводы на двое суток и уведомляют об этом клиента. «Если кредитно-финансовая организация сообщила о блокировке, не нужно пытаться продолжить операцию — это может быть признаком мошенничества», — пояснил 360.ru правозащитник и судья в отставке Владимир Комсолев. Помимо этого, Центральный банк России ведет базу данных подозрительных операций, что помогает банкам и МВД выявлять дропперов.

Фото: Декабрь в Москве / Медиасток.рф

Штрафы и уголовная ответственность за дропперство по новому закону в России «Новый закон делает дропперство уголовным преступлением с серьезными последствиями: штрафы до миллиона рублей и лишение свободы до шести лет», — объяснил юрист. Для дропперов предусмотрели следующие наказания: штраф до 300 тысяч рублей или в размере дохода за 3–12 месяцев;

обязательные работы до 480 часов;

исправительные работы до двух лет либо принудительные — до трех;

ограничение или лишение свободы до трех лет. Тем, кто не заключал договор с банком, но участвовал в неправомерных операциях, например, приобретающих или передающих доступ: штраф от 300 тысяч до миллиона рублей или в размере дохода за один-три года;

принудительные работы до четырех лет;

лишение свободы до шести лет с возможным штрафом 100–500 тысяч рублей.

Фото: Svetlana Vozmilova / www.globallookpress.com

В случае организованных групп или участия дроповодов, то есть организаторов схем, преступление будут квалифицировать как тяжкое с лишением свободы до шести лет и штрафом до миллиона рублей. «Смягчение наказания возможно, если человек впервые совершил правонарушение, добровольно сообщил о нем и содействовал раскрытию. Тогда его могут освободить от ответственности», — объяснил юрист. Дополнительно дропперство могут квалифицировать по другим статьям УК РФ: статья 159 о мошенничестве — до семи лет лишения свободы и штраф до миллиона рублей;

статья 174 о легализации преступных доходов — до семи лет лишения свободы;

статья 210 об организации преступного сообщества — до семи лет лишения свободы.

Фото: Ilya Moskovets/URA.RU / www.globallookpress.com

Кто такие дропперы Дропперы — это люди, которые осознанно или по незнанию предоставляют мошенникам свои банковские карты, реквизиты или доступ к онлайн-банку для перевода или обналичивания похищенных денег. «По данным ЦБ РФ, ежемесячно около 80 тысяч человек становятся дропперами, а по данным „Сбера“, в 2024 году в схемы вовлекли два миллиона россиян, 60% из которых — молодежь до 24 лет», — рассказал Комсолев. Дроппер выполняет типичные действия: переводит деньги с одной карты на другую;

снимает наличные и передает их курьеру;

предоставляет карты или доступы к онлайн-банку: сообщает логины, пароли, коды из СМС.

Фото: Belkin Alexey/news.ru / www.globallookpress.com

Как обычный человек может стать дроппером Об основных дропперских схемах сообщил Комсолев. Легкий заработок Мошенники размещают объявления о работе в интернете, например, в соцсетях, чатах онлайн-игр, сайтах знакомств, тематических каналах, предлагая деньги за предоставление карты, перевод средств или обналичивание. «Человеку обещают небольшое вознаграждение, например, процент от суммы перевода. Подростков часто вербуют через игровые чаты или сообщества, обещая легкие деньги», — уточнил юрист. Манипуляции и обман Злоумышленники представляются сотрудниками банков, знакомыми или родственниками, вызывая эмоции, такие как страх, жалость, радость, чтобы убедить перевести деньги или передать карту. По незнанию Кто-то может не осознавать, что участвует в мошеннической схеме, например, переводя деньги по просьбе «друга» или выполняя «задание» из объявления. Однако незнание закона, к сожалению, не освобождает от ответственности, уточнил юрист.

Фото: РИА «Новости»

Как защитить себя от дропперства Если дроппером можно стать случайно, то как же себя обезопасить? Комсолев дал общие рекомендации. Быть осторожным с предложениями легкого заработка «Не следует откликаться на объявления, обещающие деньги за предоставление карты, переводы или обналичивание. Если предложение звучит слишком хорошо, то это, скорее всего, мошенничество», — объяснил юрист. При трудоустройстве нужно проверить работодателя. Легальные компании не просят предоставлять личные банковские данные для работы. Не передавать личные данные

Не нужно никому сообщать логины, пароли, коды из СМС, реквизиты карт или доступ к онлайн-банку. Даже если просят «сотрудники банка» или «знакомые». Владимир Комсолев

Не стоит передавать физическую карту третьим лицам, включая курьеров или «представителей».

Фото: Bulkin Sergey/news.ru / www.globallookpress.com

Использовать двухфакторную аутентификацию Следует настроить двухфакторную защиту для банковских приложений, соцсетей и мессенджеров, чтобы снизить риск взлома. Лучше регулярно проверять операции по счету и включить уведомления о транзакциях. Проверять подозрительные операции «При получении на карту средств от неизвестного лица не нужно переводить их или снимать. Вместо этого — обратиться в банк и сообщить о ситуации», — посоветовал эксперт. Если кто-то просит перевести деньги, стоит убедиться, что это не злоумышленник, например, позвонив человеку лично. Повышать финансовую грамотность Сложнее обвести вокруг пальца того, кто знаком с мошеннической схемой. Неплохой подготовкой к атаке со стороны аферистов будет изучить их известные сценарии работы. У ЦБ и на сайтах банков есть тематические статьи.

Фото: Bulkin Sergey/news.ru / www.globallookpress.com

Как защитить близких от дропперства Детям и пожилым родственникам нужно объяснить, что нельзя соглашаться на сомнительную работу или просьбы о переводах. «Для защиты несовершеннолетних будет нелишним контролировать их онлайн-активность: проверять, в каких чатах, группах и соцсетях они состоят, какими играми увлекаются. Аферисты часто вербуют подростков через Telegram, Discord или игровые платформы», — объяснил Комсолев. Можно установить приложения родительского контроля, чтобы отслеживать подозрительные контакты ребенка. Следует обучать осторожности: рассказать, что нельзя делиться банковскими данными или соглашаться на предложения о легких деньгах. Объяснить, что перевод денег за помощь другу может быть мошенничеством. С 2025 года банки обязали запрашивать разрешение родителей для открытия счетов подростков 14–18 лет. Но иногда дети все же находят способы обойти ограничения — нужно убедить их, что это делать небезопасно. При возникновении сомнений в ребенке лучше вовсе ограничить доступ к картам.

Если у несовершеннолетнего есть своя, будет полезно установить на ней лимиты на переводы и снятие наличных. Владимир Комсолев

С пожилыми родственниками бывают сложности, поскольку им доступен полный функционал банков, а еще они подвержены эмоциям, стрессу, внушению. Поэтому пенсионерам важно объяснить риски, рассказать, что настоящие сотрудники ведомств не будут звонить и спрашивать коды из СМС и другие банковские данные.

Фото: РИА «Новости»

«Нужно регулярно напоминать, что нельзя передавать карту или данные незнакомцам, даже если они кажутся убедительными», — отметил юрист. Иногда достаточно упростить операции. Например, открыть отдельную карту для повседневных нужд и держать на ней небольшую сумму, чтобы снизить риски. Также пожилым родственникам неплохо научиться самостоятельно проверять баланс, чтобы вовремя заметить подозрительные действия. Важно убедить звонить близким, если кто-то просит деньги или данные. «Например, можно договориться, что они сначала уточнят у родственника, прежде чем что-то делать с деньгами», — посоветовал Комсолев.

Фото: www.globallookpress.com

Что делать, если оказались втянутыми в дропперство Простые действия помогут избежать наказания: немедленно обратиться в банк, заблокировать карту и сообщить о подозрительных операциях;

написать заявление в полицию, подробно описав ситуацию. Добровольное сообщение может смягчить ответственность;

сохранить все переписки, объявления или звонки, чтобы помочь следствию. «Чтобы не стать дроппером, следует избегать сомнительных предложений, не передавать банковские данные и обучать близких финансовой грамотности. Особое внимание надо уделить детям и пожилым людям, поскольку они наиболее уязвимы. В случае вовлечения в подозрительную схему — немедленно сообщить в банк и полицию, чтобы минимизировать риски», — подытожил юрист.