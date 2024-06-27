Фиктивная прописка. Как бороться с лжесеверянами
Профессор Сафронов: нужна процедура подтверждения проживания по прописке
Жители некоторых регионов России фиктивно регистрируются на Севере, чтобы получать повышенные выплаты. Однако власти обратили внимание на эту схему и начали работу над тем, чтобы оперативно выявлять мошенничество. Подробности выяснил 360.ru.
Фиктивная прописка: какие последствия
Вице-премьер России Татьяна Голикова поручила специалистам Минтруда, Минцифры и Соцфонда вместе с МВД разобраться с получателями незаконных льгот. Как оказалось, ради них жители Дагестана, Чечни и Ингушетии фиктивно регистрируются в северных регионах, сообщил Telegram-канал Baza.
Благодаря таким номинальным переездам «лжесеверяне» получают более высокие пособия. Например, северная выплата на ребенка для малоимущей семьи в Магаданской области превышает 29 тысяч рублей, тогда как в Дагестане она вдвое меньше — примерно 15 тысяч.
Только за прошлый год полиция выявила и сняла с регистрационного учета 590 мошенников. Возбуждено более 20 уголовных дел за попытки незаконно получить пособия на детей» и девять уголовных дел за фиктивную регистрацию.
Нужен механизм контроля
Требовать повысить выплаты по всей стране бессмысленно — мошенникам всегда будет мало. К тому же размер «северных» обусловлен высоким уровнем расходов жителей этих регионов, напомнил 360.ru профессор кафедры управления персоналом и психологии, проректор Финансового университета при правительстве России Александр Сафонов.
«Безусловно, с этой ситуацией можно разобраться. Достаточно унифицировать данные о регистрации от МВД со сведениям из Пенсионного фонда. Другого варианта нет. Пока это не будет сделано, мы продолжим сталкиваться с махинациями в получении дополнительных льгот», — отметил Сафонов.
МВД должно обеспечить проверку реального нахождения человека в том регионе, где он зарегистрирован. Либо нужно разработать определенную процедуру подтверждения проживания по прописке, предложил профессор.
«Это может быть справка с места жительства, данные геолокации от конкретного телефона. То есть нужно придумать какие-то маркеры, которые могли бы подтвердить, что человек находит, находится там, где он заявляет», — подытожил эксперт.