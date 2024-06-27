Фиктивная прописка. Как бороться с лжесеверянами

Жители некоторых регионов России фиктивно регистрируются на Севере, чтобы получать повышенные выплаты. Однако власти обратили внимание на эту схему и начали работу над тем, чтобы оперативно выявлять мошенничество. Подробности выяснил 360.ru.

Фиктивная прописка: какие последствия

Вице-премьер России Татьяна Голикова поручила специалистам Минтруда, Минцифры и Соцфонда вместе с МВД разобраться с получателями незаконных льгот. Как оказалось, ради них жители Дагестана, Чечни и Ингушетии фиктивно регистрируются в северных регионах, сообщил Telegram-канал Baza.

Благодаря таким номинальным переездам «лжесеверяне» получают более высокие пособия. Например, северная выплата на ребенка для малоимущей семьи в Магаданской области превышает 29 тысяч рублей, тогда как в Дагестане она вдвое меньше — примерно 15 тысяч.

Только за прошлый год полиция выявила и сняла с регистрационного учета 590 мошенников. Возбуждено более 20 уголовных дел за попытки незаконно получить пособия на детей» и девять уголовных дел за фиктивную регистрацию.