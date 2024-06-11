Уровень бедности в России продолжил снижаться в 2024 году

ВНИИ труда: тренд на снижение уровня бедности продолжился в 2024 году

Фото: РИА «Новости»

Тренд на снижение уровня бедности продолжается в 2024 году. Об этом рассказал исполняющий обязанности генерального директора ВНИИ труда Владимир Смирнов. Его процитировало РИА «Новости».

По данным Росстата, число россиян с низкими доходами в первом квартале 2024 года сократилось на 3,7 миллиона человек по сравнению с тем же периодом 2023-го. Как отметил Смирнов, в это время года уровень бедности всегда достигает пиковых значений, а в четвертом квартале обычно снижается.

«Это происходит из-за того, что выплаты заработной платы, пенсий и пособий обычно осуществляются перед окончанием года», — пояснил он.

Снижение уровня бедности, как уточнил Смирнов, является закономерным результатом влияния целого ряда факторов. Сюда относится и повышение уровня прожиточного минимума и МРОТ с 1 января, адресные меры социальной поддержки и другие направления.

Накануне глава правительства Михаил Мишустин озвучил минимальный размер оплаты труда, который установят в 2025 году. По его словам, сумма составит свыше 22 тысяч рублей в месяц.

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