Январским пенсиям поменяют график: как узнать свою дату выплаты

В 2026 году пенсионеров ждет несколько изменений, а первые январские выплаты россияне получат по измененному графику из-за длинных новогодних праздников. Когда ждать начисления, разбирался 360.ru.

Что изменится в выплатах пенсий в 2026 году С 1 января 2026 года страховые пенсии проиндексируют на 7,6%. Стоимость одного пенсионного коэффициента вырастет до 156,76 рубля, фиксированная надбавка от государства — до 9584,69 рубля. Повышение коснется как работающих, так и неработающих пенсионеров. На двойную часть фиксированной выплаты могут рассчитывать пожилые люди, которым в 2026-м исполнится 80 лет, и люди с инвалидностью первой группы.

Как будут платить пенсии в январе 2026 года Стандартные даты выплат пенсий и пособий — с 3-го по 25-е число каждого месяца. Конкретная дата зависит от региона и того, на какой день назначена выплата. Это нужно, чтобы не перегружать банковскую систему и Почту России. Перед праздниками и выходными начисления осуществляются досрочно, поэтому в преддверии январских каникул примерно 50% пенсионеров получат деньги заранее. Однако для тех, кто получает пенсии с 12-го числа каждого месяца, выплаты будут идти по стандартному графику.

График выплат пенсий Стандартные даты получения пенсий — с 3 по 11, 17-18 и 24-25 января. Эти выплаты поступят в следующие даты соответственно: 25-30 декабря;

16 января;

23 января. Еще одно стандартное правило — если дата выплаты совпадает с выходным в субботу или воскресенье, деньги приходят в пятницу.

Как узнать свою дату выплаты пенсии Большая часть пенсионеров помнит свою дату выплат наизусть, некоторые смотрят историю в банковском приложении. Но для точности следует сверить график на сайте Социального фонда России. Для этого в правом верхнем углу нужно выбрать регион, найти внизу страницы раздел «Информация для жителей региона», перейти в подраздел «Гражданам» или «Пенсионерам». Там будут указаны даты, когда ждать поступлений. Если пенсия не пришла вовремя, необходимо обратиться в клиентский отдел СФР или позвонить на горячую линию по номеру: 8 (800) 100-00-01.