Сегодня 22:42 История со множеством игроков. Что будет с ценами на товары в маркетплейсах Аналитик Анфиногенов: повышение цен на маркетплейсах вряд ли будет заметным 0 0 0 Фото: РИА «Новости» Эксклюзив

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Изменения в Таможенном кодексе Евразийского экономического союза усложнят ввоз товаров в Россию. Маркетплейсы уже предупредили, что цены на популярную у россиян продукцию могут из-за этого вырасти. Независимый эксперт FMCG-рынка Александр Анфиногенов на стриме с ведущей 360.ru Екатериной Малашенко допустил, что эффект окажется не таким заметным, как предполагается.

Как именно будет развиваться ситуация, сказал он, пока прогнозировать сложно. «Понятно, что в обсуждаемой теме объединили несколько задач. Первая — разобраться с рынком Ecom (электронной торговли — прим. ред.). Потому что у офлайн-конкурентов вызывает тревогу, что два самых крупных игрока набрали за прошлый год в оборот четыре триллиона рублей. С другой стороны, есть опасения по ввозимой электронике в России, особенно в условиях неспокойного времени», — заметил Анфиногенов.

Фото: РИА «Новости»

Рынок будет бороться за клиентов Вопрос работы маркетплейсов эксперт назвал рыночной историей с множеством игроков. И каждый из них будет стараться выглядеть для клиента самым привлекательным. «Поэтому даже если будут какие-то изменения ценовые, думаю, они не окажутся такими фатальными, чтобы мы как-то пострадали от этого. Скорее всего, это будет не так заметно», — допустил собеседник 360.ru. Анфиногенов обратил внимание, что товары, скорее всего, разделят на категории. Но пока неясно, как каждую из них будут оценивать.

Ситуация немного неясная, потому что складывается ощущение, что до сегодняшнего дня маркетплейсы торговали в какой-то теневой зоне, а сейчас их вытаскивают в законодательное поле. Это же не так. Александр Анфиногенов независимый эксперт FMCG-рынка

Эксперт указал на необходимость изучить финальную версию документа, который хотят принять. В ней должны определить действие правил на разные группы товаров.

Фото: РИА «Новости»

В Минпромторге отмечали, что начали прорабатывать подход для сохранения равных прав для ввозящих товары физических лиц и тех, кто заказывает продукцию в рамках трансграничной электронной торговли.

Протокол о внесении изменений в Таможенный кодекс, напомнило РИА «Новости», главы государств ЕАЭС подписали в прошлом году. Документ направили на регулирование вопросов перемещения через таможенную границу товаров электронной торговли. В пресс-службах Wildberries и Ozon подчеркнули, что популярные у россиян товары могут стать дороже из-за необходимости оплаты пошлины. Речь в том числе идет о недорогом текстиле, товарах для дома и электронике.