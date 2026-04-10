Сегодня 19:39 ИНН подтянут в СБП: как будут работать переводы с 1 июня и что изменится для россиян? Финансист Бархота объяснил, придется ли заполнять вручную ИНН при СБП-переводах 0 0 0 Фото: Медиасток.рф Эксклюзив

Деньги

Банки

Правила

Налоги

Бизнес

Трансферы

Деньги

ФНС РФ

Самозанятые

QR-коды

С 1 июня при переводах через Систему быстрых платежей потребуется указывать ИНН — мера коснется и физических, и юридических лиц. Нововведение призвано бороться с дропперами, но вызывает вопросы у обычных людей: придется ли вручную вбивать данные при каждом переводе и как теперь собирать деньги на подарки коллегам или в родительских чатах? Ответы на эти и другие вопросы — в материале 360.ru.

Что такое ИНН ИНН — это идентификационный номер налогоплательщика. Если у человека есть право на несколько номеров телефона, множество счетов в разных банках, то ИНН у него может быть только один. То же самое касается юрлиц. Код придумали, чтобы не было путаницы: ФИО и названия компаний могут совпадать, однако комбинация цифр каждого налогоплательщика уникальна. По ИНН можно узнать, какая налоговая присвоила номер и в каком регионе она базируется. Сегодня ИНН присваивают россиянам с рождения — каждый получает код по умолчанию. ИП и самозанятые имеют те же ИНН, что и человек с этим статусом. А вот юрлица, то есть бизнес, получают ИНН с момента регистрации компании.

Фото: Sergey Elagin/Business Online / www.globallookpress.com

ИНН физлица, ИП или самозанятого состоит из 12 цифр: первые две — код региона;

следующие две цифры — номер налоговой, которая присвоила ИНН;

далее шесть цифр — порядковый номер налогоплательщика;

последние две цифры — сгенерированные, для проверки подлинности документа. ИНН юрлица выглядит немного иначе. Он состоит из 10 цифр: первые две — код субъекта;

следующие две цифры — номер налоговой;

далее пять цифр указывают порядковый номер компании;

последняя цифра — контроль для проверки подлинности документа.

Фото: открытие операционного зала для налогоплательщиков в Подольске / Медиасток.рф

Как узнать ИНН Физическое лицо может найти свой ИНН: на сайте Федеральной налоговой службы;

через портал госуслуг;

при личном обращении в налоговую. Бизнес или ИП сможет узнать ИНН: через сервис «Проверь себя и контрагента» от ФНС. Следует ввести ОГРН — для юрлица, ОГРНИП или ФИО предпринимателя — для ИП;

на сайте ФНС. Что такое СБП СБП — это Система быстрых платежей, сервис Банка России, позволяющий мгновенно переводить деньги между счетами разных кредитно-финансовых учреждений по номеру телефона, оплачивать товары и услуги.

Фото: РИА «Новости»

Особенности СБП: переводы до 100 тысяч рублей в месяц без комиссии, при превышении суммы банк возьмет 0,5% от нее, но не более 1,5 тысячи рублей;

бесплатный перевод между разными банками;

для оплаты товаров и услуг покупатель сканирует QR-код на кассе в магазине или на сайте. Подключить СБП можно в мобильном приложении банка и на его сайте. Как правило, нужная кнопка располагается в разделе с настройками. Как изменятся переводы через СБП с 1 июня Введение нового правила при переводах через Систему быстрых платежей необходимо, чтобы перевести транзакции в разряд платежей между физическими лицами и рассматривать их не как трансфер, то есть перевод денег из одного кошелька в другой, а как основание для возникновения налоговой базы, рассказал 360.ru эксперт финансового рынка Андрей Бархота. «Если переводы крупные, а лица не состоят в прямом родстве — например, не имеют одной фамилии. Это можно рассматривать как платеж за оказанные услуги или дебеторскую задолженность. Это, естественно, вызывает интерес», — отметил эксперт.

Фото: РИА «Новости»

Налоговая начнет отлавливать подобные транзакции и проводить проверку, а возможно, сразу расценивать как потенциальный платеж, с которого нужно уплатить налог. Если человек захочет опротестовать это, ему придется доказывать, что СБП-перевод был трансфером, а не платежом.

Таким образом ведомство собирается бороться с дропперами — посредниками в мошеннических схемах, которые принимают на свои банковские счета украденные деньги, обналичивают или переводят дальше по цепочке за комиссию. Они добровольно маскируют финансовые преступления ради собственной выгоды. «Это немного напряжет участников платежных отношений, прежде всего население, которое, вероятно, может отреагировать ростом спроса на наличные», — добавил Бархота.

Пояснение НСПК Национальная система платежных карт — оператор платежной системы «Мир» и Системы быстрых платежей — дала свой комментарий по этой теме. «Для граждан ничего не изменится. Банки будут обмениваться этим идентификатором при операциях между собой через инфраструктуру НСПК. Это станет еще одним инструментом по борьбе с фродовыми операциями. Такая мера уже работает в платежной системе „Мир“», — рассказали 360.ru в пресс-службе оператора. В НСПК подчеркнули: ИНН будут заполнять банки, что станет их обязанностью с лета 2026 года. Это означает, что вводить ИНН вручную при каждом переводе через СБП не потребуется.