Финансовый детокс: как восстановить бюджет после праздничного загула
Пережить безденежье после длинных праздников может быть непросто — за впечатления приходится платить. Но правильный подход и планирование помогут справиться с этой ситуацией. 360.ru составил список действий для возвращения к финансовой стабильности.
Ключевые правила для возвращения к финансовой стабильности
1. Составьте бюджет. Проанализируйте свои доходы и расходы. Определите, какие расходы можно сократить.
2. Расставьте приоритеты. Сосредоточьтесь на необходимых расходах, таких как еда, жилье и коммунальные услуги. Отложите ненужные покупки.
3. Ищите дополнительные источники дохода. Рассмотрите возможность подработки или фриланса. Возможно, есть навыки, которые можно монетизировать.
4. Планируйте питание. Составьте меню на неделю с учетом акций в магазинах. Готовьте дома, чтобы сократить расходы на еду.
5. Избегайте долгов. Постарайтесь не брать кредиты или занимать деньги, если это возможно. Это может усугубить финансовое положение.
6. Используйте альтернативные развлечения. Вместо дорогих мероприятий ищите бесплатные или недорогие развлечения, такие как прогулки на свежем воздухе или встречи с друзьями дома.
7. Сократите подписки и ненужные услуги. Пересмотрите подписки на стриминговые сервисы, журналы и другие услуги. Возможно, некоторые из них можно временно приостановить.
8. Общайтесь с близкими. Не стесняйтесь делиться своими финансовыми трудностями с друзьями или семьей. Они могут предложить помощь или поддержку.
9. Планируйте заранее. Начните откладывать небольшие суммы на следующий праздник заранее, чтобы избежать финансового стресса в будущем.
10. Будьте терпеливы. Помните, что безденежье — это временное явление. С течением времени ваша финансовая ситуация может улучшиться.
Финансовый детокс
Несколько дней до конца и в начале рабочей неделе стоит устроить финансовый детокс- прожить некоторое время почти без трат вполне реально. Некоторые устраивают такой челлендж добровольно.
На работе тратить деньге некуда и некогда, а на выходных можно позволить себе полениться — посмотреть фильм дома, почитать книгу, собраться с друзьями за настолками. Полезно и бесплатно — прогуляться по парку или у дома, посоветовала журналист Марина Ярдаева в статье для «Газеты. Ру»..
Структурный план расходов
Чтобы навести порядок в финансах, необходимо проанализировать ежемесячные траты по категориям с помощью банковских приложений.
После этого рекомендуется использовать метод 50/30/20: половину дохода выделять на обязательные траты, такие как жилье, еда и транспорт, 30% — на досуг, 20% — накопления и пополнение вкладов.
Как контролировать расходы
Для контроля расходов можно использовать метод конвертов — сейчас это позволяют делать банковские приложения. Для этого нужно:
- Создать накопительные счета;
- Присвоить им названия по категориям трат;
- Установить лимиты.
Если в конце месяца в какой-либо категории остаются деньги, их можно перераспределить или перевести на вклад с накоплениями.
При планировании питания следует составить список продуктов на месяц. Это поможет сократить незапланированные траты и реже посещать магазины.
Одни и те же ингредиенты можно использовать в приготовлении разных блюд. Такой подход поможет вернуть контроль над расходами без резкого ухудшения качества жизни, рассказала «Известиям» эксперт программы лояльности «Х5 Клуб» Арина Самойлова.