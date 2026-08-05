«Фермеры бьют тревогу». Жара и пожары в Европе грозят неурожаем
Политолог Дудчак: европейские фермеры бьют тревогу из-за жары и пожаров
Европу после аномальной жары охватили пожары — местные фермеры забили тревогу. Политолог, экономист Александр Дудчак рассказал 360.ru подробности происходящего.
Жара в Европе в 2026 году
В Лондоне впервые за 155 лет наблюдений не выпало ни капли дождя за целый месяц. После аномальной жары Европа столкнулась с масштабной засухой — там продолжаются лесные пожары, которые дошли даже до Греции. Франция горит почти месяц. В Испании самое масштабное огненное бедствие за всю ее историю.
Один из главных поставщиков сельхозпродовольствия в Европу, Украина, осталась без выхода к Черному морю, то есть без возможности экспорта по воде.
Европа от голода не погибнет, но это еще один удар и по уровню жизни европейцев, и по состоянию экономики, потому что с конца июня по конец июля сельхозпроизводители потеряли продукции примерно на два миллиарда евро.
«Продовольственная безопасность Европейского Союза подорвана. Плюс еще проблемы Украины. Раньше все протестовали против украинского зерна и сельхозпродукции вообще», — отметил эксперт.
При этом голод в Европе вряд ли начнется.
«Но неприятные ощущения европейцам гарантированы. Лето еще не закончилось, еще целый месяц. Перспективы такие, что приходится им раскошеливаться или поддерживать фермеров, или будут банкротства», — заявил Дудчак.
Россия могла бы помочь, но в этой ситуации Европа должна справиться самостоятельно, считает политолог.
В Европе мелеют реки, из-за чего останавливают атомные станции.
Начиналось с разрыва отношений с Россией. Потеряли стабильные поставки энергоносителей. Они практически перестали производить удобрения. Кстати, покупали в России тоже какое-то время.Это все отражается на урожайности. Плюс проблемы в энергетике.
Как Европа переживет кризис
Европейцы должны пережить этот кризис.
«Доесть ведро со своими же нечистотами, которые они наделали своей русофобией и прочей неправильной политикой», — подчеркнул политолог.
На мировых рынках идет подорожание.
«Восточноевропейские фермеры бьют тревогу, потому что у них наметилась возможность заработать», — добавил эксперт.
По его словам, американцы заставили Европу отказаться от российских углеводородов, нанеся серьезный удар конкурентоспособности экономики европейских стран. Теперь, судя по всему, на очереди будет уничтожение фермерского хозяйства в отдельных странах ЕС или везде по Европе.
Кроме того, со стороны США идет борьба за рынки Европы.
«Будет дополнительный бонус во всем этом уничтожении Европейского союза — ликвидация суверенитета», подытожил специалист.