«Фермеры бьют тревогу». Жара и пожары в Европе грозят неурожаем

Жара в Европе в 2026 году

В Лондоне впервые за 155 лет наблюдений не выпало ни капли дождя за целый месяц. После аномальной жары Европа столкнулась с масштабной засухой — там продолжаются лесные пожары, которые дошли даже до Греции. Франция горит почти месяц. В Испании самое масштабное огненное бедствие за всю ее историю.

Один из главных поставщиков сельхозпродовольствия в Европу, Украина, осталась без выхода к Черному морю, то есть без возможности экспорта по воде.

Европа от голода не погибнет, но это еще один удар и по уровню жизни европейцев, и по состоянию экономики, потому что с конца июня по конец июля сельхозпроизводители потеряли продукции примерно на два миллиарда евро.

«Продовольственная безопасность Европейского Союза подорвана. Плюс еще проблемы Украины. Раньше все протестовали против украинского зерна и сельхозпродукции вообще», — отметил эксперт.