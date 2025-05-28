Фейк: в России внедрят талоны на топливо и будут продавать не более 10 литров на руки

В России не будут отпускать топливо по талонам из-за дефицита бензина и дизеля

Министерство энергетики России сообщило о нехватке горюче-смазочных материалов. В связи с этим якобы рекомендуется ввести талоны на топливо и ограничить продажу до 10 литров в неделю на человека. Такие рекомендации уже поступили в Орловскую, Ивановскую области и Ставропольский край. Так ли это, выяснил 360.ru.

Фейк

Ряд Telegram-каналов и пабликов распространил информацию о том, что в нескольких регионах России на фоне дефицита топлива планируют ввести талоны и продавать не более 10 литров бензина или дизеля на человека в неделю. В качестве доказательства приводятся фото документа с подписью главы Минэнерго Сергея Цивилева.

Правда

На самом деле, распространяемый документ — фейковый. Подпись министра энергетики почему-то стоит на бланке заместителя министра, что нелогично. Также на документе нет печати, а в тексте присутствуют ошибки, которые в официальных документах недопустимы.

К примеру, в первом предложении, где идет ссылка на постановление правительства, после названия постановления не нужна запятая, а в обращении к адресатам использована заглавная буква, хотя это не личное письмо, а обращение к определенному кругу лиц. Также лишняя запятая поставлена после слов «…дефицита горюче-смазочных материалов…».

А вот в предложении «Министерство энергетики рекомендует придерживаться фиксированного объема на бензин или дизельное топливо не более 10 л в неделю на физическое лицо» нужен знак для разделения двух частей предложения. А именно, необходимо тире. Вот как должно быть в правильном варианте: «Министерство энергетики рекомендует придерживаться фиксированного объема на бензин или дизельное топливо — не более 10 л в неделю на физическое лицо».

Еще одну лишнюю запятую можно найти в предложении «На основании вышеизложенного, просим Вас…». Кроме того, местоимение здесь опять приведено как личное обращение, а не обращение к нескольким лицам. Отдельно отметим, что на портале правительства России последнее распоряжение в разделе, касающемся Минэнерго, датировано 22 мая 2025 года. Более поздних документов нет.

В самом фейковом документе говорится, что меры вводятся на основании постановления правительства от 26.02.2025 № 229 «О введении временного запрета на вывоз бензина товарного из Российской Федерации». Но постановление не касается реализации топлива внутри страны.

На профильном заседании штаба правительства по ситуации на внутреннем рынке нефтепродуктов в середине мая представители Минэнерго и ФАС отметили, что цены на топливо в розничном сегменте остаются стабильными, дефицит отсутствует.

Внутренний рынок полностью обеспечен бензином и дизельным топливом, а поставки сельхозпроизводителям в период посевной кампании идут по плану, все заявки аграриев удовлетворяются. Кроме того, вице-премьер Александр Новак поручил Минэнерго и ФАС осуществлять мониторинг цен на топливо в целом по стране и в отдельных регионах, включая Дальневосточный федеральный округ.

Также было поручено обеспечивать регулярность и равномерность продаж бензина и дизельного топлива на Петербургской бирже для удовлетворения заявок потребителей в период повышенного летнего спроса и проработать своевременные сроки его доставки покупателям по железной дороге. В свою очередь, введение талонов на топливо опровергли в Ставропольском крае.

Так, «Оперштаб Ставрополья» привел слова представителей министерства энергетики, промышленности и связи региона по поводу отсутствия проблем с топливом: «На Ставрополье нет проблем с топливным обеспечением. Какие-либо дополнительные меры регулирования не рассматриваются».

В Ивановской и Орловской областях также опровергли информацию о введении талонов на топливо.

Таким образом, информация о том, что в ряде российских регионов из-за дефицита бензина и дизеля топливо будут отпускать по талонам и не более 10 литров на человека в неделю, не соответствует действительности.

Этот материал создан для платформы — агрегатора инструментов для борьбы с фейками «Лапша Медиа». «360» стал фактчекером площадки по противодействию фейковым новостям.