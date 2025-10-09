Фейк: россиянам отключат карты Visa и Mastercard

Находящиеся на руках у россиян банковские карты систем Visa и Mastercard прекратят работать. Такую информацию распространили авторы ряда Telegram-каналов. Ни о каком массовом отключении речи не идет. Под поэтапную замену подпали карты, чьи чипы вышли из строя после истечения срока годности.

Фейк

Авторы ряда Telegram-каналов сообщили о прекращении работы банковских карт платежных систем Visa и Mastercard, так как их использование признали небезопасным.

Правда

Встроенные в банковские карты Visa и Mastercard чипы прекратили обновлять сертификаты безопасности с 1 января 2025 года. В связи с этим возникло обсуждение о переходе на постепенную замену пластика. Об этом в комментарии РБК заявил генеральный директор Национальной системы платежных карт Дмитрий Дубынин.

Он подчеркнул, что это касается только карт, чьи чипы пришли в негодность из-за износа. Эксперт добавил, что срок службы электронного модуля может не совпадать с конечной датой, указанной на карте.

До конца 2024 года системы сами продлевали срок их службы, обновляя сертификаты, но после окончательного ухода возник вопрос о выводе из оборота карт с чипами с недействительными сертификатами безопасности.

Директор департамента национальной платежной системы Центробанка Алла Бакина заявила, что планов по отключению выпущенных в России карт Visa и Mastercard с продленным сроком действия нет.

«Мы нашли решение для того, чтобы карты не блокировались. Никаких резких шагов, которые доставят неудобства гражданам, мы делать не будем. Мы находимся в диалоге с банками, с рынком, как предпринять правильные шаги для того, чтобы все вопросы безопасности соблюдались и работа карт не остановилась», — сказала она.

Представитель Центробанка пояснила, что устаревшие карты постепенно заменят и выведут из оборота. Работу кредитные организации проводят с 2022 года. Поэтому никакой блокировки не произойдет.

Этот материал создан для платформы — агрегатора инструментов для борьбы с фейками «Лапша Медиа». «360» стал фактчекером площадки по противодействию фейковым новостям.