ЦБ разъяснил ситуацию с отключением истекших карт Visa и Mastercard
В России не будут предпринимать резких шагов по отключению карт Visa и Mastercard с истекшим сроком действия. Об этом заявила директор департамента национальной платежной системы Алла Бакина, сообщило РИА «Новости».
«Мы нашли решение для того, чтобы карты не блокировались, точно как регулятор никаких резких шагов, которые доставят неудобства гражданам, мы делать не будем», — сказала она.
Бакина добавила, что они находятся в диалоге с банками и рынком, чтобы предпринять верные шаги. Цель в том, чтобы и работа карт не остановилась, и вопросы безопасности были соблюдены.
По ее словам, вопрос ограничения периода использования банковских карт с истекшим сроком для борьбы с аферистами еще обсуждается. Здесь важно синхронизироваться с банками, чтобы плавно их заместить, поэтапно вывести.
Ранее гендиректор Национальной системы платежных карт Дмитрий Дубынин сообщил, что с начала года во всех чипах карт Visa и Mastercard перестали действовать сертификаты безопасности.