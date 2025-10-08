ЦБ разъяснил ситуацию с отключением истекших карт Visa и Mastercard

В России не будут предпринимать резких шагов по отключению карт Visa и Mastercard с истекшим сроком действия. Об этом заявила директор департамента национальной платежной системы Алла Бакина, сообщило РИА «Новости» .

«Мы нашли решение для того, чтобы карты не блокировались, точно как регулятор никаких резких шагов, которые доставят неудобства гражданам, мы делать не будем», — сказала она.

Бакина добавила, что они находятся в диалоге с банками и рынком, чтобы предпринять верные шаги. Цель в том, чтобы и работа карт не остановилась, и вопросы безопасности были соблюдены.

По ее словам, вопрос ограничения периода использования банковских карт с истекшим сроком для борьбы с аферистами еще обсуждается. Здесь важно синхронизироваться с банками, чтобы плавно их заместить, поэтапно вывести.

Ранее гендиректор Национальной системы платежных карт Дмитрий Дубынин сообщил, что с начала года во всех чипах карт Visa и Mastercard перестали действовать сертификаты безопасности.